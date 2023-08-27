快訊

有助降血壓、預防動脈硬化 心臟科醫師告訴你必買7種護心食物

20年下水11艘驅逐艦 中共海軍落後急起直追 經歷了什麼？

拚公職百百款 有人考20年不放棄 有人重考重分發每考必上

登革熱延燒家長憂開學擴散 中市府：各級學校加強整備

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員江肇國建議，開學前應加強校園防治登革熱。圖／江肇國提供
民進黨台中市議員江肇國建議，開學前應加強校園防治登革熱。圖／江肇國提供

全台登革熱疫情延燒，台中市到8月已累積4例，往年少見如臨大敵，下周即將開學，民進黨台中市議員江肇國指出，開學日在即，市府應檢查校園內及周遭環境積水狀況，減少學童感染登革熱的風險。教育局表示，校方已展開準備工作。

江肇國表示，根據疾管署資料，目前全國登革熱的病例數已是6年來同期最高，單月突破千例。台灣已經好幾年沒有如此大規模的登革熱疫情，加上近期氣候炎熱，接連兩颱風在各縣市都帶來豪大雨量，未清理的積水就容易形成孑孓生長的溫床。

另根據研究，7到10天孑孓就能生長成蚊，對登革熱防疫來說是相當大的挑戰。

江肇國指出，過去登革熱皆以南部為熱區，南部警覺性較高，其他地區可能疏於防範，而現在登革熱疫情已有逐漸北移，尤其各級學校即將開學，市府應加強防範。

台中市府回應，防治登革熱跨局處總動員，發現確定病例，通力合作找出感染源適時處理，避免進一步擴散。環保局人員沿街道噴藥，衛生局人員追蹤疫調，教育局也要求各校在開學前做好環境整備。

台中市政府針對登革熱感染源，跨局處合作，以降低擴散風險。圖／環保局提供
台中市政府針對登革熱感染源，跨局處合作，以降低擴散風險。圖／環保局提供

登革熱 江肇國 疫情

延伸閱讀

台南登革熱累計2332例 已分布25個行政區

台南登革熱+109例 安南區百棟海砂屋空屋周邊確診升高

影／為江肇國站台 賴清德：民主自由不是獨裁者給的

彰化第二例登革熱本土病例 北彰化男子在高雄市感染

相關新聞

持悠遊卡享不到重陽敬老金？ 北市議員轟失信於民：別讓老人家傷心

台北市這個月8日開放長者持敬老卡靠卡領取重陽敬老金，目前已有30多萬長者靠卡領取重陽敬老金，不過有長者明明持有效的敬老、...

登革熱延燒家長憂開學擴散 中市府：各級學校加強整備

全台登革熱疫情延燒，台中市到8月已累積4例，往年少見如臨大敵，下周即將開學，民進黨台中市議員江肇國指出，開學日在即，市府...

台中馬路寬40米只給30秒通過 民代：老人家只能卡在路中央

台中市大里區市民反映，德芳南路至少有36公尺寬，但行人通行秒數只有30秒，根本走不過。市議員張芬郁說，因應高齡社會，行人...

沖吸車老舊未汰換 北市溝渠清淤量減少恐積淹水

北市各區清潔隊皆配有「沖吸車」，可沖溝、吸泥，確保溝渠排水順暢。議員發現，全市17輛沖吸車有4車齡近16年的，已逾法定汰...

鬼月「水燈」引度照冥 新北三峽昨夜通知孤魂上岸款待

新北市三峽區昨晚舉辦地方盛事中元水燈活動，昨夜(26日)於三峽宰樞廟舉辦中元節水燈活動為三峽在地傳統民俗，三峽區公所特別...

汐止瑞士山莊40年無自來水 居民怨

新北市汐止瑞士山莊已建成約40年，距離市區僅10分鐘車程，但社區內近200戶卻無自來水可用，只能長期接溪水過濾，居民認為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦