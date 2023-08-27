登革熱延燒家長憂開學擴散 中市府：各級學校加強整備
全台登革熱疫情延燒，台中市到8月已累積4例，往年少見如臨大敵，下周即將開學，民進黨台中市議員江肇國指出，開學日在即，市府應檢查校園內及周遭環境積水狀況，減少學童感染登革熱的風險。教育局表示，校方已展開準備工作。
江肇國表示，根據疾管署資料，目前全國登革熱的病例數已是6年來同期最高，單月突破千例。台灣已經好幾年沒有如此大規模的登革熱疫情，加上近期氣候炎熱，接連兩颱風在各縣市都帶來豪大雨量，未清理的積水就容易形成孑孓生長的溫床。
另根據研究，7到10天孑孓就能生長成蚊，對登革熱防疫來說是相當大的挑戰。
江肇國指出，過去登革熱皆以南部為熱區，南部警覺性較高，其他地區可能疏於防範，而現在登革熱疫情已有逐漸北移，尤其各級學校即將開學，市府應加強防範。
台中市府回應，防治登革熱跨局處總動員，發現確定病例，通力合作找出感染源適時處理，避免進一步擴散。環保局人員沿街道噴藥，衛生局人員追蹤疫調，教育局也要求各校在開學前做好環境整備。
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