沖吸車老舊未汰換 北市溝渠清淤量減少恐積淹水

北市各區清潔隊皆配有「沖吸車」，可沖溝、吸泥，確保溝渠排水順暢。議員發現，全市17輛沖吸車有4車齡近16年的，已逾法定汰換年限15年，加上北市近來屢次發生積淹水，今年上半年清淤量還比去年同期少，籲環保局明年汛期前汰換，否則積淹水都要算在蔣市府頭上。環保局說，清淤量只有減少0.37%，且2025年會汰換老舊車輛，若有緊急勤務也會調派沖吸車，勤務安排不會有問題。

北市議員林延鳳指出，曾有里長反映，沖吸車老舊到開去現場進行清淤卻無法使用，只能延期辦理，調閱資料後發現，全市17輛沖吸車中，有6車齡超過10年，分布在士林、中山、文山、松山，其中4車齡更皆將近16年，都已超過汰換年限。

林延鳳說，士林沖吸車在3年內報修53天，修理頻率最高，環保局都自認「該購置車輛尚堪用但維修頻繁」，但詢問何時能汰換時卻因預算考量，明年仍不汰換該車，要等到2025年，林質疑「能開不能用」算堪用嗎？柯市府過往都有汰換沖吸車，最後1年卻未編預算，批評柯文哲卸任時成「柯省長」，不管防汛問題。

林延鳳表示，今年因應水患威脅，北市開設4次災害應變中心，依消防局統計，期間士林區便有20處積淹水，占總通報數121處的16.53%，會如此頻繁與平日清淤量能受限有關。而主計處統計，今年上半年全市清除淤泥量比去年同期減少133公噸，車輛老舊與清淤量能呈正相關，而柯文哲就是今年汛期肇因的元兇。

目前4輛超過年限的沖吸車，林延鳳認為都應按15年期限汰換，不應限制車輛購置需求，讓基層明明有需要卻不敢言，還得以「堪用」理由繼續使用老車，倘若明年汛期到來前，士林老舊沖吸車因蔣市府遲緩編列仍未能換新，讓該區民眾再次成為「水災次等公民」，之後積淹水災情都要算在市長蔣萬安頭上。

北市環保局回應，近年皆針對老舊車輛逐年編列預算汰換，2017年平均車齡12年降低至今年7.5年。議員指出的車輛，已確定會在2025年汰換，一輛車約650萬元，若超過年限但報修後可以正常使用就沒問題，但如果無法報修或修理經費過高，就會依照規定編預算購置新車，而除了沖吸車，環保局還有壓縮車和吸泥車，執行勤務都沒問題。

至於清淤量降低，環保局說明，去年上半年清淤量為3萬6399噸，今年上半年3萬6266噸，差了0.37％，雖然少了133噸，但整體來看與去年同期相當，且清淤量愈多代表積淤愈嚴重，勤務也依照往常，與車輛老舊沒有正相關，若有緊急需求也會調派車輛處理。