持悠遊卡享不到重陽敬老金？ 北市議員轟失信於民：別讓老人家傷心

台北市這個月8日開放長者持敬老卡靠卡領取重陽敬老金，目前已有30多萬長者靠卡領取重陽敬老金，不過有長者明明持有效的敬老、愛心悠遊卡靠卡後到優惠店家消費，卻被店員告知無法享任何優惠，讓長輩氣噗噗，向議員陳情。悠遊卡公司回應，將會請八大通路加強門市人員的宣導，也提醒長輩不要忘了在這些通路消費時，可享有其提供的優惠。

台北市長蔣萬安上任後，恢復重陽節長者發放1500元敬老金，今年北市府也編列2億多元追加預算，不過有長者抱怨，北市府承諾的持悠遊卡靠卡享消費優惠，「看得到卻吃不到」，議員批評，原本是美意增加長者靠卡意願，卻讓長輩抱怨連連，不僅抹煞政策美意，更恐讓市府失信於民、彰顯市府效率不彰，只想大撒幣了事的心態。

議員辦公室團隊進一步向8大通路下游店鋪查證，發現許多店家明明持有效的敬老、愛心悠遊卡證前往消費該有優惠，卻被店員告知根本無法享有任何優惠，發現目前疑似僅有7-11、義美食品、黑橋牌落實優惠措施。全家、萊爾富、OK超商、棉花田門市店員均表示「不知道市府優惠措施」或「沒有收到總公司指示」。

何孟樺質疑，會發生這種情形，是因為各通路總公司未通知下游？或是下游店鋪未完善落實？無論肇因為何，北市府都責無旁貸。要求北市府盡速與8大通路接洽，確保優惠完整實施、調整優惠期程，同時徹底釐清肇因、檢討改善。議員批評，市長蔣萬安都已經就任超過半年了，怎麼還會犯這種低級錯誤。

對此，社會局表示，已請悠遊卡公司跟通路聯絡，並轉達門市，提醒相關優惠訊息務必告知消費者。

悠遊卡公司回應，悠遊卡公司攜手八大通路配合台北市政府發放重陽敬老禮金，推出各種敬老卡消費優惠，包括四大超商、美廉社、義美、棉花田及黑橋牌都有不同的優惠活動，部分通路都有張貼海報提醒民眾。

悠遊卡公司表示，將會請八大通路加強門市人員的宣導，也提醒長輩們不要忘了在這些通路消費時，可享有其提供的優惠。悠遊卡公司在活動結束時，也會檢視優惠活動的成效，作為後續參考。