北市積水資訊網 遭批蓋牌

北市近來暴雨頻傳，但「台北市積水資訊網」未列今年多起積水事件，民進黨北市議員林延鳳批「蓋牌」，難道是怕災害多會被檢討？北市水利處澄清，作為全台唯一在網路上主動公開歷史積水資訊的地方政府，並未「蓋牌」，而是彙整完積水通報案的現場狀況、原因等，才會更新網站資料。

北市2015年成立台北市積水資訊網，統計年度、行政區、前十大積水次數，另有北市雨量統計，供民眾查閱，該網站所列均為積水深度超過15公分以上案件。

林延鳳舉例，依消防局提供「水災災害應變中心統計表」，6月23日中正區濟南路一段水淹約15公分，水利處卻漏列，就連8月3日卡努颱風或8月10日全市62處強降雨積水，該網全無列入。

林延鳳指出，該網站月平均每日點閱數，5月每日12人次、6月25人次、7月30次、8月提升至64次，以該數據回推平均單日僅28.8人次，空有網站，資訊量與使用體驗都比民間媒體還不如。

水利處表示，暴雨或颱風時，會依消防局的水災災害應變中心統計表、1999、里長通報等資訊，派員初步查報積退水，並就每筆通報紀錄調閱全市CCTV或做田野訪查，確認實際積水，如6月23日中正區濟南路一段水淹約15公分，經查該路段CCTV，推估最大深度未達標準而未公告上網。

水利處表示，待彙整確認完積水通報案件的現場狀況、原因等，才會更新網站資料，並不會在事件發生當下就公布，7、8月部分積極調查彙整，將盡速公布。網站設立迄今共近11萬次點閱，但開發已久，相關使用介面可再優化，承諾明年改善。