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扁市府二備金呆帳 26年難核銷

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

台北市長蔣萬安上任後，要面對柯市府任內許多爭議賠款和預算，國民黨市議員秦慧珠昨揭露，還有一筆在前市長陳水扁任內的二備金呆帳，長達26年，有1527餘萬不能核銷。藍綠白黨團昨對是否核銷無共識，北市主計處指出，此案前經市議會決議「不同意動支」在案，未來仍積極向議會溝通。

秦慧珠表示，這筆呆帳是由觀傳局的前身、新聞處在88年會計年度，編列台北電影節預算2438萬7000元，議會審議刪除438萬7000元，通過2000萬元，但陳水扁不甩議會的審議，反而另外動支二備金1527萬6560元辦理影展周邊活動，讓電影節預算膨脹。

秦慧珠指出，陳水扁下台後，馬英九前市長將這筆二備金再送審，議會在民國95年6月9日三讀通過「不同意動支」。此案後來的郝龍斌、柯文哲市長任內未再處理，以至延宕至今，這1527萬仍列在帳上無法核銷。這筆呆帳糾纏了26年，又落在蔣萬安市長頭上。陳水扁前市長不尊重議會職權的惡例，讓後來的市長和市府吃盡苦頭，只能期待蔣市府繼續跟議會溝通，解決這個陳年老案了。

不過是否核銷，藍綠白黨團意見不一，民眾黨團總召黃瀞瑩表示，市府應該盡快想辦法與議會溝通，早日解決這筆帳。

國民黨黨團書記長王欣儀認為，蔣萬安市府現在興利除弊是事情很多，這不像是柯文哲北藝、北纜的爛帳，面臨要賠償，20幾年前的爛帳，為何現在去管他？

民進黨北市議會黨團總召簡舒培說，如果現在把前朝的帳核銷，無疑是自打臉，也是打當時議員的臉，且若現在允予核銷，不是代表市府不尊重議會剛剛好而已？這筆帳就是要掛在帳上，讓後任的市長都知道，如果不尊重議會，議會就不同意核銷，議會草率地核銷，對市民也是不負責任的行為。

北市主計處長鄭瑞成表示，此案前經市議會決議「不同意動支」在案，主計處尊重議會決議，未來仍將積極溝通，建議是否比照核四民調案，由市府編預算案，送議會審議通過，轉帳核銷。

陳水扁 秦慧珠

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