聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止瑞士山莊40年無自來水 居民怨

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
汐止瑞士山莊200戶40年來沒有自來水可用，都要過濾溪水。記者李定宇／攝影
汐止瑞士山莊200戶40年來沒有自來水可用，都要過濾溪水。記者李定宇／攝影

新北市汐止瑞士山莊已建成約40年，距離市區僅10分鐘車程，但社區內近200戶卻無自來水可用，只能長期接溪水過濾，居民認為被當作二等公民。水利局回應，水壓不足無法直接供應，且因為是私人產權，裝設加壓設施也需居民自行負擔。

新北去年底統計實際供水人數超過391萬，供水普及率達97.9%，但汐止瑞士山莊並非偏遠鄉鎮，40年來無自來水可使用，居民希望能接上自來水管線，讓他們也有自來水喝。

水利局則表示，瑞士山莊因位屬山坡地，自來水水壓不足無法直接供應；社區已向水公司辦理申請作業，但社區接用自來水需自設4站加壓站、蓄水池皆屬社區內線使用設施，需由社區洽廠商施作。

水利局已協助社區向國產署租用汐止北港段烘內小段287地號土地，作為第1站加壓站，另去年協助社區向財政局管理的北港段烘內小段313-27地號，則作為第2站中繼加壓站使用。

社區目前仍需租用國產署烘內小段310地號土地，以設置第3及第4加壓站。水利局表示，正協助社區辦理租用，租用後，向水公司申請裝表即可完成自來水接用，而所有設備接管等因屬於社區用戶私有產權，施工費用由用戶分擔。

水利局 汐止

延伸閱讀

男子社區公園水池戴泳鏡暢泳！ 網友震驚：社區泳池？ 知情者揭內情

40年無自來水可用 新北山區居民不滿成二等公民

大甲苑裡部分無自來水 蔡其昌爭取延管經費改善

不爽被超車！汐止5屁孩囂張攔車毆人　1小時內全被逮

相關新聞

社宅難蓋？ 浮洲都更4議題待解

新北社會住宅計畫多，但實務推動還是有困難度，板橋浮洲都市計畫區個案變更案規畫，尚有4大議題待協調。中和內政部警政署保二總...

汐止瑞士山莊40年無自來水 居民怨

新北市汐止瑞士山莊已建成約40年，距離市區僅10分鐘車程，但社區內近200戶卻無自來水可用，只能長期接溪水過濾，居民認為...

扁市府二備金呆帳 26年難核銷

台北市長蔣萬安上任後，要面對柯市府任內許多爭議賠款和預算，國民黨市議員秦慧珠昨揭露，還有一筆在前市長陳水扁任內的二備金呆...

北市積水資訊網 遭批蓋牌

北市近來暴雨頻傳，但「台北市積水資訊網」未列今年多起積水事件，民進黨北市議員林延鳳批「蓋牌」，難道是怕災害多會被檢討？北...

金山地瓜今年產量豐、甜度高 千人焢窯親子同樂

新北市金山區特產甘藷8到9月進入盛產期，因緊鄰大屯山的北海岸，加上肥沃的火山黑壤土及陽明山系清泉灌溉，口感綿密、甜度高，...

蘇拉將開颱風眼「下周恐3颱共舞」 新北防汽車滅頂重演

中颱蘇拉預計下周三、四朝台灣逼近，有機會達中颱上限，海面上除蘇拉、颱風丹瑞，不排除下周再生成颱風「海葵」，但新北板橋、三...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦