汐止瑞士山莊40年無自來水 居民怨

新北市汐止瑞士山莊已建成約40年，距離市區僅10分鐘車程，但社區內近200戶卻無自來水可用，只能長期接溪水過濾，居民認為被當作二等公民。水利局回應，水壓不足無法直接供應，且因為是私人產權，裝設加壓設施也需居民自行負擔。

新北去年底統計實際供水人數超過391萬，供水普及率達97.9%，但汐止瑞士山莊並非偏遠鄉鎮，40年來無自來水可使用，居民希望能接上自來水管線，讓他們也有自來水喝。

水利局則表示，瑞士山莊因位屬山坡地，自來水水壓不足無法直接供應；社區已向水公司辦理申請作業，但社區接用自來水需自設4站加壓站、蓄水池皆屬社區內線使用設施，需由社區洽廠商施作。

水利局已協助社區向國產署租用汐止北港段烘內小段287地號土地，作為第1站加壓站，另去年協助社區向財政局管理的北港段烘內小段313-27地號，則作為第2站中繼加壓站使用。

社區目前仍需租用國產署烘內小段310地號土地，以設置第3及第4加壓站。水利局表示，正協助社區辦理租用，租用後，向水公司申請裝表即可完成自來水接用，而所有設備接管等因屬於社區用戶私有產權，施工費用由用戶分擔。