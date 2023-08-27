社宅難蓋？ 浮洲都更4議題待解

新北社會住宅計畫多，但實務推動還是有困難度，板橋浮洲都市計畫區個案變更案規畫，尚有4大議題待協調。中和內政部警政署保二總隊，通過都更大會審議，可建社宅467戶，但能否順利，地方仍觀望。國家住都中心表示，此案行政協調等溝通有困難之處。

板橋浮洲都市計畫區個案變更案去年推動，將在原台北紙廠及中央氣象局高空探測站搬遷後的2處基地，興建2055戶與301戶社會住宅。城鄉局表示，今年3月6日開新北都市計畫委員會第1次專案小組審議，但因審議過程尚有調查老樹、配合輕軌動線調整、警消廳舍位置需求調整及台藝大需求等4議題待協調。

城鄉局表示，申請單位營建署城鄉分署預計下月12日邀相關單位協調後，再續將修正資料提送新北市府，再由新北續行開市都委會專案小組審議。

另，新北中和警政署保二總隊，屋齡逾40年，公辦都更案前天通過都更大會審議，將由國家住都中心擔任實施者，預計2028年完工。

該基地位於景平路、景平路123巷及景德街所圍範圍內，緊鄰捷運景平站，更新前為3棟4層屋齡逾40年以上建物，更新後將興建2幢3棟地下5及6層地上20、29及34層建築物。其中1棟將提供467戶社宅，及近700平方公尺托老中心，1棟為保二總隊辦公廳舍，另1棟則為一般住宅。

國家住都中心表示，本案涉五大警察辦公廳舍空間整合，申請新北都更二箭及公益設施獎勵，機關需求等相關行政協調為相對困難處。

住都中心表示，但社宅推動至今，還是漸被社會大眾接受，此案皆為公有土地，以公辦都更方式分回社宅，也讓景平站旁可增467間社宅；同時設置公共托老中心及樂齡空間等公益設施，造福地方，達到最大公益。

各縣市都在蓋社宅，但數量跟速度都沒想像中快，新北都更處認為有2點，首先是跟過往國宅印象不佳有關；其次公有土地資源稀少，不好找適合的地點蓋。但會盡量以回饋多換取社宅戶數，加速推動。