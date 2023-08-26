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中秋佳節將至 26家庇護工場透過網路平台推禮盒

中央社／ 新北26日電

新北市府今天舉辦庇護工場中秋禮盒展售，邀藝人黃路梓茵代言。多元產品有月餅、手工皂、薰香、好茶與咖啡禮盒組，還可透過網路平台採購，讓庇護員工在崗位上有自立的機會。

市府勞工局主辦的庇護工場禮盒展售活動，今天在板橋大遠百舉行，現場邀13家庇護工場設攤，提供多款中秋特色禮盒，勞工局長陳瑞嘉及代言人Lulu黃路梓茵也到場參與。

勞工局說，Lulu展現親民作風，一上台就與喜憨兒、心路基金會、慈佑庇護工場等熟悉的學員打招呼，又化身銷售員逐攤鼓勵庇護員工，玩遊戲、拍照，現場熱鬧溫馨。

陳瑞嘉表示，新北市近年為庇護工場爭取公益回饋空間，減輕工場營運負擔。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，庇護營業額仍呈正向成長，要特別感謝26家工場的母機構一路陪伴及市民的支持。

今天展售的商品包括庇護工場的好吃月餅、好用手工皂和薰香、好茶及咖啡禮盒組；勞工局表示，這是疫情以來首次實體大型活動。擔任過立委的育成基金會董事長陳節如等人都到場支持。

勞工局說，新北輔導26家庇護工場，提供逾500名身心障礙者工作機會，中秋禮盒可透過yahoo、PChome、露天、蝦皮4大購物平台的「新北市庇護工場網路商城」中秋專區，採購送貨到家做公益。

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