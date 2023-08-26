蘇拉颱風增強下周影響台灣又逢大潮 台南啟動防颱整備
據中央氣象局預報資料顯示，今年第9號颱風蘇拉於24日下午2時生成，目前滯留於台灣東南方海面打轉，未來有增強為中度颱風的趨勢，台南市長黃偉哲指出，輕度颱風蘇拉路徑不確定性仍大，已要求市府團隊及37區公所提前啟動防颱整備工作，並呼籲市民留意颱風動態，適時做好防颱準備。
黃偉哲表示，依氣象局情資研判，輕颱蘇拉未來將持續增強，行進路徑對台灣仍具相當威脅，颱風本身及其外圍環流預計下周三(30日)、周四(31日) 將對台灣造成影響，又適逢大潮期間，已要求市府團隊嚴陣以待，加強巡查抽水站、移動式抽水機、水閘門啟閉、排水渠徑清疏、路樹招牌加固綁定等整備措施，嚴防颱風可能造成的災害。
市府秘書長兼災防辦主任方進呈指出，市府團隊及區公所已啟動防颱整備工作，提前巡查施工中的各項工程，確保車行地下道抽水設備、各地抽水站、移動式抽水機及水閘門等設施皆可正常運作，並針對易淹水潛勢區，加強巡檢排除道路側溝、水溝蓋及落水口雜物阻塞，特別注意路樹、招牌與圍籬等加固狀況，要求大型廣告招牌、看板及工地鷹架等應加強固定，避免因強風吹倒，影響交通通行及市民安全。
市府消防局長兼災防辦副主任李明峯說，面對颱風蘇拉可能帶來的致災性風雨，消防局已要求所屬外勤大隊及消防分隊加強防汛救災器材整備，試動船外機、清點救生衣等裝備器材，將救生艇置於可立即出動救災之位置，對於轄內易淹水潛勢區加強人員、船艇超前部署準備工作，落實掌控警消、義消與民間救難團體等救災人力，務必要於第一時間即刻處置，以因應緊急突發狀況。
災防辦參議王雅禾提醒，漁民海上作業應注意自身安全，請民眾持續留意氣象動態，易淹水低窪地區可預先聯繫所在地區公所了解砂包或防水擋板領取地點及使用方式，並適時做好儲備存糧、固定招牌、緊閉門窗、清理居家排水等防颱整備事項，颱風期間如有相關災情可撥打119或1999進行通報，並可透過「台南水情即時通」手機APP或至台南市政府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」了解更多防颱資訊。
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