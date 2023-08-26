蘇拉颱風增強下周影響台灣又逢大潮 台南啟動防颱整備

據中央氣象局預報資料顯示，今年第9號颱風蘇拉於24日下午2時生成，目前滯留於台灣東南方海面打轉，未來有增強為中度颱風的趨勢，台南市長黃偉哲指出，輕度颱風蘇拉路徑不確定性仍大，已要求市府團隊及37區公所提前啟動防颱整備工作，並呼籲市民留意颱風動態，適時做好防颱準備。

黃偉哲表示，依氣象局情資研判，輕颱蘇拉未來將持續增強，行進路徑對台灣仍具相當威脅，颱風本身及其外圍環流預計下周三(30日)、周四(31日) 將對台灣造成影響，又適逢大潮期間，已要求市府團隊嚴陣以待，加強巡查抽水站、移動式抽水機、水閘門啟閉、排水渠徑清疏、路樹招牌加固綁定等整備措施，嚴防颱風可能造成的災害。

市府秘書長兼災防辦主任方進呈指出，市府團隊及區公所已啟動防颱整備工作，提前巡查施工中的各項工程，確保車行地下道抽水設備、各地抽水站、移動式抽水機及水閘門等設施皆可正常運作，並針對易淹水潛勢區，加強巡檢排除道路側溝、水溝蓋及落水口雜物阻塞，特別注意路樹、招牌與圍籬等加固狀況，要求大型廣告招牌、看板及工地鷹架等應加強固定，避免因強風吹倒，影響交通通行及市民安全。

市府消防局長兼災防辦副主任李明峯說，面對颱風蘇拉可能帶來的致災性風雨，消防局已要求所屬外勤大隊及消防分隊加強防汛救災器材整備，試動船外機、清點救生衣等裝備器材，將救生艇置於可立即出動救災之位置，對於轄內易淹水潛勢區加強人員、船艇超前部署準備工作，落實掌控警消、義消與民間救難團體等救災人力，務必要於第一時間即刻處置，以因應緊急突發狀況。