北市民代群組內生態？過來人曝心聲「沒有拒絕權力」

北市議員郭昭巖遭爆在與地方校長、府會聯絡人的Line群組交辦事項，民代群組生態到底為何，備受關注。一名前府會聯絡人坦言「沒有拒絕權力」，能處理的就馬上做，最難的是涉及法令問題；民進黨議員則認為，民代雖有權利監督行政機關，都該給予尊重，不應延續種種舊政治的陋習。

不具名的前府會聯絡人表示，在Line群組看到議員訊息時，第一時間會回應，表示局處已經收到訊息，接下來他會跟機關同仁回報、商量，可以做的就馬上回應處理方法，若涉及法令問題就很棘手，則會在群組說會私下聯繫議員或到其研究室說明，「最難做的是法規上的突破。」

他說，議員、里長群組成員會有局處首長和承辦人等，也直言「基本上，我們是沒有拒絕權力。」尤其是地方走動的里長，發現狀況就會即時透過群組交辦事情，這種狀況更難拒絕，若不理恐會被PO在社群或稱要直接找市長。他無奈地說，有時不是不做，而是時間關係，里長往往不管這麼多，就是趕鴨子上架，硬逼出來的事情不見得好。

對於議員與行政官員間的社群群組，一名民進黨議員認為，各界不必想得那麼複雜，其實就是簡單的工作討論群組。而創群組不是問題，重點在於民代與行政官員的溝通模式。

他表示，民代雖然有權利監督行政機關施政，但無論是私底下或是檯面上，都要更加尊重行政機關，不應再延續種種舊政治的陋習，行政機關也才能務實的與民代討論議題，進而避免紛爭、共構理性溝通平台。