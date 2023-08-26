快訊

「好聲音」黑幕風波燒向那英！被爆「賣上億豪宅避風頭」、機場踹人影片又曝光

中颱蘇拉即將開颱風眼 粉專：挑戰強颱巔峰靠近台灣

跌破眼鏡！台北第一凶宅租金開價竟高於行情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市民代群組內生態？過來人曝心聲「沒有拒絕權力」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議員郭昭巖遭爆在與地方校長、府會聯絡人的Line群組交辦事項，民代群組生態到底為何，備受關注。圖／台北市政府、本報系資料照
北市議員郭昭巖遭爆在與地方校長、府會聯絡人的Line群組交辦事項，民代群組生態到底為何，備受關注。圖／台北市政府、本報系資料照

北市議員郭昭巖遭爆在與地方校長、府會聯絡人的Line群組交辦事項，民代群組生態到底為何，備受關注。一名前府會聯絡人坦言「沒有拒絕權力」，能處理的就馬上做，最難的是涉及法令問題；民進黨議員則認為，民代雖有權利監督行政機關，都該給予尊重，不應延續種種舊政治的陋習。

不具名的前府會聯絡人表示，在Line群組看到議員訊息時，第一時間會回應，表示局處已經收到訊息，接下來他會跟機關同仁回報、商量，可以做的就馬上回應處理方法，若涉及法令問題就很棘手，則會在群組說會私下聯繫議員或到其研究室說明，「最難做的是法規上的突破。」

他說，議員、里長群組成員會有局處首長和承辦人等，也直言「基本上，我們是沒有拒絕權力。」尤其是地方走動的里長，發現狀況就會即時透過群組交辦事情，這種狀況更難拒絕，若不理恐會被PO在社群或稱要直接找市長。他無奈地說，有時不是不做，而是時間關係，里長往往不管這麼多，就是趕鴨子上架，硬逼出來的事情不見得好。

對於議員與行政官員間的社群群組，一名民進黨議員認為，各界不必想得那麼複雜，其實就是簡單的工作討論群組。而創群組不是問題，重點在於民代與行政官員的溝通模式。

他表示，民代雖然有權利監督行政機關施政，但無論是私底下或是檯面上，都要更加尊重行政機關，不應再延續種種舊政治的陋習，行政機關也才能務實的與民代討論議題，進而避免紛爭、共構理性溝通平台。

議員 郭昭巖 LINE

延伸閱讀

獨／藍議員被指私拉群組點名校長做事、關說入學 苦主嘆：不做會被罵

立委人選難產...藍議員嗆「中正萬華要掛了」 黃呂錦茹：我何嘗不緊張？

批于美人放話藍營會禮讓 鍾小平：不厚道、痴人說夢

國民黨中正萬華立委提名卡關 應曉薇：不感到焦慮

相關新聞

板橋42年餐廳「來得福」明熄燈 在地人不捨哭...訂位爆

新北市板橋老字號餐廳「來得福川菜客家菜餐廳」經營42年，是許多在地人的回憶，如今卻傳出因為租約到期，將在明天歇業。老闆娘...

北市民代群組內生態？過來人曝心聲「沒有拒絕權力」

北市議員郭昭巖遭爆在與地方校長、府會聯絡人的Line群組交辦事項，民代群組生態到底為何，備受關注。一名前府會聯絡人坦言「...

40年無自來水可用 新北山區居民不滿成二等公民

新北市汐止瑞士山莊已建成約40年，但居民陳情社區內近200戶居民無自來水可用，長期只能接溪水過濾。對照附近天外天社區或堪...

藍議員關說入學？這些校長幫平反：她為人不是這樣

本報接獲讀者投訴，北市議員郭昭巖在Line群組指揮各級校長，更出現「關說入學」交辦事項，連她辦活動都得出席。郭昭巖喊冤學...

北市路口車禍原因曝 左轉側撞比右轉側撞多3.2倍

北市車禍位置以路口最多，占了6成，路口碰撞型態以側撞占3成最多，側撞受傷也較嚴重。交通局統計，機車涉入的路口側撞中，左轉...

板橋浮洲都計變更增2處社宅 新進度曝「4議題待協調」

新北市去年推動板橋浮洲都市計畫區個案變更案，將在原台北紙廠及中央氣象局高空探測站搬遷後的2處基地，興建2055戶與301...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦