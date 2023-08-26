北市路口車禍原因曝 左轉側撞比右轉側撞多3.2倍

北市車禍位置以路口最多，占了6成，路口碰撞型態以側撞占3成最多，側撞受傷也較嚴重。交通局統計，機車涉入的路口側撞中，左轉側撞件數約為右轉側撞件數之3.8倍，台北市長蔣萬安日前在會報中要相關單位檢討，是否是號誌因素所導致，如何透過路型設計、標示來降低風險。交大和交工處表示，會針對燈號「箭頭綠」、「圓頭綠」左轉辨識加強宣導。

據統計，台北市死傷事故以機車為大宗，約占78%，機車傷亡率以18-24歲最多，車禍位置以以路口最多，左轉側撞較右轉多，從109年至111年，機車涉入路口左轉側撞，件數共發生2736件，右轉側撞868件，左轉多了3.2倍；

另一個機車事故族群上升的是65歲以上，是與年輕族群相比，左轉側撞情形更嚴重，達3.8倍。

台北市長蔣萬安日前主持交通會報時，左轉側撞事故也引起討論。北市交工處指出，一般都是用圓頭綠燈的方式來左轉，但「圓頭綠」是隨機左轉，必須要注意對象的來車，利用車跟車的間距來左轉，對駕駛的判斷的負擔就會比較大，這幾年，北市已逐漸開始做左轉平行車道的布設，會配合這樣的交通狀況做調整、檢討。

交大指出，北市本月一件死亡車禍，也是自小客綠燈左轉，駕駛誤判以為綠燈都可以左轉，沒有等左轉箭頭號誌燈，未來會加強交通號誌宣導，加強駕駛人的守法和對號誌的認知。

北市交工處長劉瑞麟指出，有些駕駛者其實對綠燈的「箭頭綠」和「圓頭綠」的法律效力不確定，如果直行箭頭燈時，其實這個時段不可以左轉，但駕駛人有習慣的問題，那這個部分會再加強宣導。

北市交通局長謝銘鴻指出，機車的碰撞，左轉側撞比右轉側撞多，未來交通局和新工處會對道路路型做改變，讓左轉車道做保護時相，盡量能夠在左轉的時候不要有對象的直行車產生碰撞，交通局性能改善小組也會做中、長期路型改善的工作，交通局會跟新工處一起合作。