快訊

先進封裝成新戰場 台積電、英特爾和三星誰能稱霸

星展併花旗「員工加班到凌晨」 全金聯提出檢舉

跌破眼鏡！台北第一凶宅租金開價竟高於行情

北市路口車禍原因曝 左轉側撞比右轉側撞多3.2倍

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市車禍位置以路口最多，占比達6成。圖／報系資料照
北市車禍位置以路口最多，占比達6成。圖／報系資料照

北市車禍位置以路口最多，占了6成，路口碰撞型態以側撞占3成最多，側撞受傷也較嚴重。交通局統計，機車涉入的路口側撞中，左轉側撞件數約為右轉側撞件數之3.8倍，台北市蔣萬安日前在會報中要相關單位檢討，是否是號誌因素所導致，如何透過路型設計、標示來降低風險。交大和交工處表示，會針對燈號「箭頭綠」、「圓頭綠」左轉辨識加強宣導。

據統計，台北市死傷事故以機車為大宗，約占78%，機車傷亡率以18-24歲最多，車禍位置以以路口最多，左轉側撞較右轉多，從109年至111年，機車涉入路口左轉側撞，件數共發生2736件，右轉側撞868件，左轉多了3.2倍；

另一個機車事故族群上升的是65歲以上，是與年輕族群相比，左轉側撞情形更嚴重，達3.8倍。

台北市長蔣萬安日前主持交通會報時，左轉側撞事故也引起討論。北市交工處指出，一般都是用圓頭綠燈的方式來左轉，但「圓頭綠」是隨機左轉，必須要注意對象的來車，利用車跟車的間距來左轉，對駕駛的判斷的負擔就會比較大，這幾年，北市已逐漸開始做左轉平行車道的布設，會配合這樣的交通狀況做調整、檢討。

交大指出，北市本月一件死亡車禍，也是自小客綠燈左轉，駕駛誤判以為綠燈都可以左轉，沒有等左轉箭頭號誌燈，未來會加強交通號誌宣導，加強駕駛人的守法和對號誌的認知。

北市交工處長劉瑞麟指出，有些駕駛者其實對綠燈的「箭頭綠」和「圓頭綠」的法律效力不確定，如果直行箭頭燈時，其實這個時段不可以左轉，但駕駛人有習慣的問題，那這個部分會再加強宣導。

北市交通局長謝銘鴻指出，機車的碰撞，左轉側撞比右轉側撞多，未來交通局和新工處會對道路路型做改變，讓左轉車道做保護時相，盡量能夠在左轉的時候不要有對象的直行車產生碰撞，交通局性能改善小組也會做中、長期路型改善的工作，交通局會跟新工處一起合作。

車禍 北市 蔣萬安

延伸閱讀

又有呆帳落在市長蔣萬安頭上 這次來自陳水扁

馬英九、朱立倫、蔣萬安同框力挺 侯友宜：兩岸和平穩定才叫維持現狀

北市公車、捷運量因TPASS增逾20% 研考會批：言過其實

颱風蘇拉恐襲台 蔣萬安：雙城論壇行程依科學判斷

相關新聞

板橋42年餐廳「來得福」明熄燈 在地人不捨哭...訂位爆

新北市板橋老字號餐廳「來得福川菜客家菜餐廳」經營42年，是許多在地人的回憶，如今卻傳出因為租約到期，將在明天歇業。老闆娘...

40年無自來水可用 新北山區居民不滿成二等公民

新北市汐止瑞士山莊已建成約40年，但居民陳情社區內近200戶居民無自來水可用，長期只能接溪水過濾。對照附近天外天社區或堪...

北市路口車禍原因曝 左轉側撞比右轉側撞多3.2倍

北市車禍位置以路口最多，占了6成，路口碰撞型態以側撞占3成最多，側撞受傷也較嚴重。交通局統計，機車涉入的路口側撞中，左轉...

板橋浮洲都計變更增2處社宅 新進度曝「4議題待協調」

新北市去年推動板橋浮洲都市計畫區個案變更案，將在原台北紙廠及中央氣象局高空探測站搬遷後的2處基地，興建2055戶與301...

北市積水資訊網挨批蚊子網站 林延鳳質疑今年積水僅2處？

北市近月強降雨釀各地積淹水頻傳，北市工務局水利處的「台北市積水資訊網」遭疑未列今年多起積水事件，民進黨北市議員林延鳳批「...

綠批安坑輕軌運量下降、侯市府放空 捷運局：運量需逐步培養

新北市捷運局昨天在議會第四委員會中做三環六線專案報告，新北市議員陳乃瑜指出，安坑輕軌5月跟6月的運量不但逐月下降，也跟預...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦