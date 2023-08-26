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板橋浮洲都計變更增2處社宅 新進度曝「4議題待協調」

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
板橋浮洲都市計畫區個案變更案，將在原台北紙廠及中央氣象局高空探測站搬遷後的2處基地，興建2055戶與301戶社會住宅。圖／新北市城鄉局提供
板橋浮洲都市計畫區個案變更案，將在原台北紙廠及中央氣象局高空探測站搬遷後的2處基地，興建2055戶與301戶社會住宅。圖／新北市城鄉局提供

新北市去年推動板橋浮洲都市計畫區個案變更案，將在原台北紙廠及中央氣象局高空探測站搬遷後的2處基地，興建2055戶與301戶社會住宅。今年3月開過第1次專案小組審議，但還有配合輕軌動線調整等4大議題待協調；另市府也將成立工廠搬遷輔導團，輔導地方工廠搬遷。

新北市城鄉局表示，此案已在今年3月6日開新北都市計畫委員會第1次專案小組審議，但因審議過程尚有調查老樹、配合輕軌動線調整、警消廳舍位置需求調整及台藝大需求等議題待協調。

城鄉局表示，申請單位營建署城鄉分署預計在下個月12日開工作會議，邀相關單位協調後，再續將修正資料提送新北市府，再由新北續行開市都委會專案小組審議。

另外，新北市經發局也針對地方上的工廠搬遷擬訂輔導措施，其中包括成立工廠搬遷輔導團，採專人專責輔導，並建立官方群組，供板橋浮洲地區工廠諮詢，辦理搬遷輔導說明會及用地媒合會；整合9家銀行，提供單一窗口及專案優惠利率，項目包含購地自建、購置廠房及營運需求。

經發局也提供未登記工厰搬遷租金補助，以減輕業者搬遷初期的資金負擔，輔導業者根留新北且完成合法登記；以及提供土地廠房媒合服務，介接仲介公會及業者透過line官方群組，提供物件資訊，並以公私協力方式提供產業空間。最後會透過招商一條龍，協助企業投資障礙排除。

都市計畫 輕軌 社宅

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