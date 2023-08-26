北市積水資訊網挨批蚊子網站 林延鳳質疑今年積水僅2處？

北市近月強降雨釀各地積淹水頻傳，北市工務局水利處的「台北市積水資訊網」遭疑未列今年多起積水事件，民進黨北市議員林延鳳批「蓋牌」意味濃厚，難道是怕災害多被檢討？日平均瀏覽人次5月至8月中旬僅28.8人次，直呼該處一個科的員額還少。水利處澄清未蓋牌，北市是全台唯一在網路主動公開歷史積水資訊的地方政府機關。

北市率全台之先，2015年成立台北市積水資訊網，統計年度、行政區、前十大積水次數，另有北市雨量統計，供民眾查閱。該網站指出，所列均為積水深度超過15公分以上案件，也強調強降雨具非均勻特性及不確定性，每次颱風或暴雨的降雨中心不同，超過設計標準的降雨中心即為可能發生積水的高風險熱點。

林延鳳表示，8月16日查看該網站公布全市積水災情，最後更新停留在6月23日，僅列當天2處積水；經她調閱該網站資料，8月21日才又增加6月30日5處，資料更新卻顯示6月23日；直至8月22日，積水統計數「神秘消失」成2處。

她舉例，依消防局提供「水災災害應變中心統計表」，6月23日中正區濟南路一段水淹約15公分，水利處卻漏列，就連8月3日卡努颱風或8月10日全市62處強降雨積水，該網全無列入。

林延鳳指出，該網站月平均每日點閱數，5月每日12人次、6月25人次、7月30次、8月提升至64次，以該數據回推平均單日僅28.8人次。她說，該網站資料乏善可陳，連她使用都還「當機」，批水利處空有網站，資訊量與使用體驗都比民間媒體還不如。

水利處回應，作為全台唯一在網路上主動公開歷史積水資訊的地方政府機關，並未有「蓋牌」情形。今年5月至6月中旬因極端降雨事件少、關注度低，6月23日暴雨事件起，點閱率逐步上升；該網站為提供民眾有需求了解時查找使用，非屬每日必要資訊，設立迄今共近11萬次點閱。

水利處說，暴雨或颱風時，會依消防局的水災災害應變中心統計表、1999、里長通報等資訊，派員初步查報積退水，並就每筆通報紀錄調閱全市CCTV或做田野訪查，確認實際積水狀況，如6月23日中正區濟南路一段水淹約15公分，經查該路段CCTV，推估最大深度未達標準而未公告上網。