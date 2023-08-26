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綠批安坑輕軌運量下降、侯市府放空 捷運局：運量需逐步培養

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
安坑輕軌在今年3月已正式營運。本報資料照片
安坑輕軌在今年3月已正式營運。本報資料照片

新北市捷運局昨天在議會第四委員會中做三環六線專案報告，新北市議員陳乃瑜指出，安坑輕軌5月跟6月的運量不但逐月下降，也跟預估流量相差甚遠，捷運局也不正面回應，認為市府團隊完全放空。捷運局表示，運量需要逐步培養，目前先設目標為2041年達到日運量6.9萬人。

安坑輕軌今年3月正式營運，陳乃瑜提出統計資料， 5、6月的份量分別為平均每日4962人次及4828人次，逐月下降的流量與預估流量相差甚遠，甚至不到1成。陳乃瑜質疑，淡海輕軌及安坑輕軌的實際流量和預估流量誤差甚多，捷運局要如何落實深坑輕軌的運量評估？

陳乃瑜也說，捷運環南線多次流標，導致工程進度延宕，要求捷運局說明該如何改善相關規劃。捷運局應該思考提高預算，增加廠商投標誘因。

陳乃瑜說，自從新北市長侯友宜落跑選總統後，整個市府團隊完全放空，甚至對於議員質詢議題、索資完全無視，態度跋扈。捷運局說，希望議員不要為了選舉聲量，亂扣帽子、做出這樣的批評。

捷運局表示，目前輕軌的目標是未來一年達成日運量6.9萬人，並非是議員引用FB粉專的日運量9萬人數據，深坑輕軌的可行性研究是經交通部審查同意並報行政院核定中，希望議員能支持地方重要建設。

針對運量問題，捷運局說，捷運運量需要逐步培養，高雄輕軌目標年設為2031年要達到日運量12萬人，第一階段通車時日運量為1萬人，運量不到1成，也仍在培養中，更何況安坑輕軌才剛通車不久。

南環段部分，捷運局表示，南環段CF670區段標，預算已增加54.85億元、增幅48.74%，仍4次流標，面對國內公共工程面臨缺工缺料等困境，也會努力找出解決方法。

安坑輕軌在今年3月已正式營運。本報資料照片
安坑輕軌在今年3月已正式營運。本報資料照片

安坑輕軌 捷運 陳乃瑜

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