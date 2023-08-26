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40年無自來水可用 新北山區居民不滿成二等公民

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
汐止瑞士山莊已建成約40年，但沒有自來水可用，認為被視為二等公民。記者李定宇／攝影
汐止瑞士山莊已建成約40年，但沒有自來水可用，認為被視為二等公民。記者李定宇／攝影

新北市汐止瑞士山莊已建成約40年，但居民陳情社區內近200戶居民無自來水可用，長期只能接溪水過濾。對照附近天外天社區或堪農山莊居民，同樣在山坡地、距離也僅百公尺，但上述兩社區有自來水可用、瑞士山莊卻沒有，認為被視為二等公民。水利局則回應，自來水水壓不足無法直接供應，因為私人產權裝設加壓設施也需居民自行負擔。

新北市去年底統計實際供水人數超過391萬，供水普及率達97.9%，但汐止瑞士山莊並非偏遠鄉鎮，離市區僅10分鐘車程，40年來無自來水可使用，認為社區變成二等公民，希望能接上自來水管線。

新北市水利局則表示，瑞士山莊因位屬山坡地，自來水水壓不足無法直接供應；社區已向水公司辦理申請作業，但社區接用自來水需自設4站加壓站、蓄水池皆屬社區內線使用設施，需由社區洽廠商施作。

水利局已協助社區向國產署租用汐止北港段烘內小段287地號土地作第1站加壓站外，另去年協助社區向財政局管理的北港段烘內小段313-27地號作為第2站中繼加壓站使用。社區目前仍尚需租用國產署烘內小段310地號土地設置第3及第4加壓站，水利局正協助社區辦理租用；租用後向水公司申請裝表即可完成自來水接用事宜。而所有設備接管等因屬於社區用戶私有產權，因此施工費用由用戶分擔。

水利局 汐止

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