板橋42年餐廳「來得福」明熄燈 在地人不捨哭...訂位爆

新北市板橋老字號餐廳「來得福川菜客家菜餐廳」經營42年，是許多在地人的回憶，如今卻傳出因為租約到期，將在明天歇業。老闆娘坦言，自己也很不捨，許多老客人回來，也有嫁到日本的人特地跑回來吃，這幾天訂位都爆滿；板橋人紛紛不捨地說，「從小吃到大的好味道」、「是在地人的回憶！」

70歲趙姓老闆娘獨家受訪表示，因為租約到期關係，才不得不做出這項難過的決定，最近消息一傳出，很多顧客都訂位，想要回來再吃最後一次，甚至還有嫁到日本等國家的客人趕回來吃，也有顧客說自己女兒聽到餐廳要歇業，就一直捨不得地哭，還有客人說看著她從黑頭髮做到白頭髮，畢竟做了40幾年，很多都是從小吃到大的老客人。

「我也哭了好幾天。」趙姓老闆娘表示，自己是屏東人，40幾年前因緣際會下到板橋開餐廳至今，早期每個周末都有做喜宴，後來漸漸以小吃、酒席為主，前幾年遇到疫情，桌菜生意大受影響，當時一周也改只營業三天，甚至有一、兩個月沒有營業，現在好不容易撐過來，生意回穩，但礙於租約到期也只能暫停營業。

趙姓老板娘坦言，知道大家都很關心，也有陸續找新店面，但就是慢慢來，因為符合條件的店面實在少之又少，也想要休息一段時間，餐廳內師傅多是創店元老，年紀也差不多要退休，而新師傅是從學徒做上來，因此新店面想要放手讓年輕人來嘗試，會想要朝小店面來做，菜色也會從現在的一、兩百道減少，減輕廚師們的負擔。

現場客人見到老闆娘紛紛上前擁抱，還有人說「自己吃了40年，吃的都是回憶，希望餐廳可以趕快找好新的店面，重新出發」；也有人說，「想當初訂婚也是在這裡辦的，真的是板橋人的回憶」。