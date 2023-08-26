義消缺裝備 新北：添購充足

新北市消防服務人口比例為1比1634，有議員認為，消防員不僅有沉重負擔，依審計報告還發現，新北消防設備急需改善，但去年光是義勇消防人員、義消救護人員及防火宣導隊協勤器材等，賸餘1641萬繳回市府財政局公庫。消防局回應，疫情期間減少協勤所致。目前執行率達年度預算90%以上。

新北市某分隊一名義消表示，義消屬於協勤，不是每次都會跟著出勤，出勤時像氣瓶、面罩、呼吸器等裝備有缺，就會先跟其他人借，因礙於預算並不是每一項都有編列，沒有裝備的人出勤時在火場外圍支援，「大家若都能有完整一套裝備是最好」，避免緊急狀況發生危險，出勤也會較快、安全。

市議員黃淑君表示，從111年度消防局賸餘總共5114萬來看，發現除了因預算員額遲遲未補足的人事費用賸餘外，最大的賸餘項目就是設備的添購，但新北市消防局年年編列器材費用，卻沒有將預算執行完畢，賸餘有1641萬，希望消防局應落實預算，讓消防員在值勤時無後顧之憂。

消防局指出，去年2月至同年8月疫情期間，為避免群聚，增加分隊染疫風險，暫停義消各項協勤工作，才會影響當年度義消協勤費用及裝備申購相關業務執行，今年度義消均已恢復正常協勤，且考量救災裝備種類多樣性與實際需求，並統籌各救災裝備需要，增加山域、潛水、救助等各式救災裝備採購品。

消防局說明，截至今年7月31日統計，目前新北救災義消為2297人，現有義消消防衣褲總數2140套，扣除機能型義消後，義消基本救災裝備充足，搭配消防局2020年至2023年裝備類預算及消防署中長程計畫經費補充，目前裝備數與配置數量尚屬合理。