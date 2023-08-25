淡水沙崙里門牌誤編…400人投錯里長 市府估9月24日更正生效

新北淡水沙崙里部分住戶門牌2016年起被編釘為崁頂里，造成居民選舉投錯里長。新北民政局說，門牌更正作業即起啟動，經行政流程，估9月24日戶政系統正式更正生效。

淡水區崁頂里是新北第3大里，人口突破2.5萬。崁頂里長吳庭岳及民進黨新北市議員鄭宇恩分別指出，崁頂里新市2路1段76到138號及崁頂五路165巷11到19號的一些社區，總計225戶、約400多人按行政劃分應位在沙崙里，形同這些居民2022年根本投錯里長。

新北市府民政局說，經了解，行政區里界沒劃錯，而是從2016年開始，沙崙里第8鄰就被誤編為崁頂里第20鄰。

民政局表示，今天下午邀淡水區公所、淡水戶所、崁頂里長吳庭岳、沙崙里長彭瑀筑及在地4名議員服務處開會，研議行政區域更正事宜。經決議，門牌更正作業即起啟動，經說明會、執行計畫、更正通知、更正生效等行政流程後，預估戶政系統將在9月24日正式更正生效，隨後會函請給相關單位知道後，戶所將下里協助居民換發簿證。

民政局表示，需更換者為受影響住戶的身分證及戶口名簿。