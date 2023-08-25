汐止愛心捐血讓愛傳遞很踴躍 各界支持募集160袋熱血

汐止人的愛心滿滿，今（25）日觀天下有線電視公司與新北市議員周雅玲再度舉辦愛心捐血讓愛傳遞活動，吸引不少民眾持續捲袖捐熱血，現場除了送衛生紙、關廟麵等精美禮物外，現場新北市議員周雅玲也手沖咖啡和大家分享，當天總共募集160袋的熱血，可說相當踴躍。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，觀天下在地耕耘20幾年，與地方保持良好互動，今天再次舉辦捐血活動，今年將舉辦三次的捐血活動，這是第二次，下半年還會舉辦一次，很高興今天汐止區長及周議員來參與，並且捲袖捐血，一起做公益，也希望鄉親能踴躍參加捐血活動。

包括觀天下總經理黃清波、市議員周雅玲、還有汐止區長林慶豐也帶頭捲袖捐熱血，一起號召募集汐止人的愛心，這次一樣提供了豐富的小禮物，有衛生紙一串、關廟麵等精美小禮，還有新北市議員周雅玲帶領服務處團隊現場手沖咖啡，當天的活動，吸引不少熱心民眾捲袖捐熱血，幫助需要幫助的人。

新北市議員周雅玲表示，這是今年度第二次的捐血，再次感謝觀天下一年三次的捐血活動都和服務處及咖啡老師Candy一起合辦做公益，捐血是一件很開心的事情，固定的捐血活動，也結識很多捐血的好友，有定期的捐血活動，讓民眾可以定期捐血，伸出手臂做有意義的活動，今天自己也和服務處的助理們一起捐血，捐血一袋救人一命，一起愛心做公益。

國稅局汐止稽徵所也到場擺攤，宣導財政部舉辦的「雲端發票 e 起來」活動，主任連素華指出，鼓勵民眾索取雲端發票，7/1至9/30 日止，以手機號碼及 手機條碼載具之驗證碼即可報名。已完成報名之民眾前往任一參加 「全國營業人開立雲端發票競賽」之店家消費並儲存消費金額 10 元以上雲端發票，即可參加抽獎，每月抽 400 名，各獲得面額 100 元之超商虛擬商品卡。

連素華說，另外，汐止地區報名參加「雲端發票 e 起來」好康加碼，活動期間儲存雲端發票張數達 90 張者，出示雲端發 票儲存張數之手機畫面，即可兌換 100 元超商禮券，達 120 張者， 再加碼 100 元超商禮券，數量有限，換完為止，好康兌換請至汐止稽徵所10號櫃檯或來電 26486301 轉分機 407 洽詢。