公益團體帶來熱歌勁舞 雙溪平林里銀髮共餐日好熱鬧

今（25）日是雙溪區平林里的銀髮共餐日，但是在現場卻顯得格外熱鬧，中華天使心身障才藝展演協會受邀來到平林里展演，帶來熱歌勁舞，讓台下長輩看了直說太精彩，也讓偏鄉地區不容易看到的演出，呈現在長輩面前，長輩看得樂開懷。

中華天使心身障才藝展演協會常務監事李嬌珍表示，「中華天使心身障才藝展演協會」是協助有才藝的身障同胞，讓他們有展演的舞台！今天很開心來到雙溪，看到長者開心的笑容，就是我們最大的動力。

平林里里長黃添松說，很感謝里內仕紳協助媒合，讓以往只能在都市看到的協會演出，今天能呈現在這些阿公阿嬤面前，也讓偏鄉多了一份歡樂的氣氛。

雙溪區區長林銚傑和市議員林裔綺今天都特地到場共襄盛舉，他們也表示，感謝中華天使心身障才藝展演協會大老遠到雙溪來，為的就是帶給偏鄉長輩們一些歡樂和不同於以往的表演，真的感謝他們的精彩演出。