休閒不方便 汐止基隆河步道終要增設流動廁所

汐止基隆河步道每天散步、騎腳踏車的人很多，不過，就有民眾反應，沿岸河景風光很好，不過，唯一缺點就是上廁所很不方便，所以，新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，在中興路到南陽橋一帶，找適合地點增設流動廁所。

中興里長蔡振國說，汐止中興路一帶的基隆河步道，沿岸綠意盎然，搭配基隆河景，真的好美，所以，每天都有不少人來散步休閒，或是騎腳踏車，只是就有民眾反應，環境很好，但是唯一的缺點就是上廁所很不方便，中興路往北要到原住民公園，而另一頭一直到南陽大橋途中則都沒有，尤其早上很多婆婆媽媽散步運動，反應不方便。

在接獲陳情後，新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，一行人從基隆河步道靠近中興路這一端往南陽大橋的方向走，要在沿線找適合位置增設流動廁所。

新北市議員廖先翔表示，接獲民眾反應，今天邀請市府高灘處等相關單位人員現場會勘，看中的地方就在緊鄰南陽大橋下的空間，有足夠的地方設置流動廁所，讓民眾散步休閒更方便。