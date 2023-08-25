休閒不方便 汐止基隆河步道終要增設流動廁所
汐止基隆河步道每天散步、騎腳踏車的人很多，不過，就有民眾反應，沿岸河景風光很好，不過，唯一缺點就是上廁所很不方便，所以，新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，在中興路到南陽橋一帶，找適合地點增設流動廁所。
中興里長蔡振國說，汐止中興路一帶的基隆河步道，沿岸綠意盎然，搭配基隆河景，真的好美，所以，每天都有不少人來散步休閒，或是騎腳踏車，只是就有民眾反應，環境很好，但是唯一的缺點就是上廁所很不方便，中興路往北要到原住民公園，而另一頭一直到南陽大橋途中則都沒有，尤其早上很多婆婆媽媽散步運動，反應不方便。
在接獲陳情後，新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，一行人從基隆河步道靠近中興路這一端往南陽大橋的方向走，要在沿線找適合位置增設流動廁所。
新北市議員廖先翔表示，接獲民眾反應，今天邀請市府高灘處等相關單位人員現場會勘，看中的地方就在緊鄰南陽大橋下的空間，有足夠的地方設置流動廁所，讓民眾散步休閒更方便。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言