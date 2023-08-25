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颱風蘇拉恐襲台 蔣萬安：雙城論壇行程依科學判斷

中央社／ 台北25日電

輕度颱風蘇拉持續增強，外界關注台北市長蔣萬安雙城論壇行程是否有變數。蔣萬安表示，會做科學專業判斷，等時間接近、態勢更明確再跟大家報告。

根據中央氣象局最新颱風消息，蘇拉目前位於恆春東南東方430公里海面上，預估短期內會向南逐漸遠離台灣，在菲律賓東方海面上打轉，但29日之後，蘇拉再回頭往台灣靠近，但回頭後的路徑還無法確定。

氣象局說，目前路徑預測顯示，蘇拉可能撲向台灣，也可能從台灣南方的巴士海峽通過，無論哪種路徑對台灣都會有影響，但影響程度待評估。

蔣萬安今天出席交通會報，會前接受媒體聯訪時被問及台北上海雙城論壇是否受颱風影響。

蔣萬安說，會隨時掌握颱風動向，也要求各局處做好整備；媒體追問有無可能改由副市長林奕華帶隊出席雙城論壇，蔣萬安說，會依照SOP推演決策，根據科學專業判斷，等時間接近、颱風影響更明確時再做報告。

另外，陸委會宣布，9月1日起，恢復旅居及留學第三地中國大陸籍人士得申請許可來台從事觀光活動。

蔣萬安表示，樂見陸客回流帶動經濟跟觀光產業發展提升，民間有更多交流，也增進彼此理解跟認識。陸委會這樣的決定，也說明就是兩岸越緊張、越需要持續交流互動，這次他出席雙城論壇，也是符合朝野共同看法。

蔣萬安 颱風 雙城論壇

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