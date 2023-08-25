南港機廠2員工觸電受傷 勞檢處認定北捷違規開罰

台北捷運南港機廠義捷變電站今晨發生工安事件，現場斷電進行年檢維護作業時，發生感電事件，造成3名維修人員觸電，其中2人受傷，經送往醫院急救後，2人生命徵象穩定。北市勞檢處也前往勞檢，初步調查認定北捷公司違反「職業安全衛生設施規則」，勒令先暫停檢修作業，並移送勞動局裁罰，依職安法最高可處以30萬元罰款。

勞動局指出，依規定電壓2.2800萬伏特屬於特高壓場所，2.2萬伏特屬高壓電場所，作業期間雇主有沒有把作業內容、電路系統是否有告知勞工，且還要指定監督人員負責指揮，目前初步看起來北捷是違反規定。目前依違反職業安全衛生法處罰雇主北捷公司，從3萬元起跳，將視情節，最高是罰到30萬元。

勞動局主祕康水順表示，勞檢員到場了解檢查，發現北捷公司維修人員林姓領班、劉姓及許姓技術員3人在變電站進行2.2萬伏特開關盤年度檢修作業，發生感電事故，林姓領班、許男有2度灼傷，在院治療。3人皆有投勞保，要求北捷公司依照「勞動基準法」給付相關醫療費及工資。