涉用豬肉冒充羊肉 新北令2業者暫停作業及禁售

新北衛生局今天表示，會同檢方查核疑似販售假羊肉的大台北果菜市場「重寧海產號」、肉品供應商「南台國際企業社」，因涉攙偽或假冒，依食安法命2業者暫停作業及停止販賣。

大台北果菜市場某攤商遭檢舉涉以豬肉冒充羊肉出售。檢警23日拘提經營攤商的楊姓兄妹，及處理並販售肉品的某上游公司陳姓股東等3名被告；檢方24日複訊後聲請羈押禁見楊女獲准。

檢方說，楊男及陳男等尚無羈押必要，由檢察官分別諭知以新台幣20萬元及10萬元交保。

新北市政府衛生局今天發布新聞表示，21日接獲民眾陳情大台北果菜市場「重寧海產號」販售疑似假羊肉，隨即啟動調查。因當天市場休市，22日前往現場稽查時，攤位已無肉品。

食品藥物管理科長楊舒秦說，22日也查核攤商提供的肉品供應商「南台國際企業社」，供應商雖提出羊肉原料來源資料；但因檢舉人提供具體明確的情資，於是會同新北地檢署偵辦。

楊舒秦告訴中央社記者，23日及24日配合地檢署再次前往南台國際企業社位於五股區的肉品切割廠與倉儲稽查，並攜回8件豬肉、羊肉與相關肉品檢體，送請檢驗動物性成分。

衛生局說，本案檢警查出，自民國109年起，供應商陳男涉依「重寧海產號」楊姓兄妹訂購需求，販賣混合豬肉的羊肉、或不含羊肉的豬肉片給楊姓兄妹後，楊姓兄妹再冒充成羊肉賣給消費者。

衛生局認為，業者涉嫌攙偽或假冒，已有違反食品安全衛生管理法之虞，且業者經聲押獲准，今天命「重寧海產號」及「南台國際企業社」暫停作業及停止販賣。

衛生局說，鼓勵民眾或內部員工主動檢舉不法情事，一旦查有違法事證，即嚴懲重罰不肖廠商，如涉刑責移送偵辦，以維護消費者食品安全。