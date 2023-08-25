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新北獨居長輩5673人 這公司捐30萬元有機茶包給爺奶

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
微星科技公司今捐贈1萬分翡翠樹蛙茶包，市值約30萬元，給新北獨居長輩，現場也邀請到獨居長輩郭姓伯伯和張姓奶奶享用，兩人紛紛大讚「好好喝！」圖／新北市社會局提供
微星科技公司今捐贈1萬分翡翠樹蛙茶包，市值約30萬元，給新北獨居長輩，現場也邀請到獨居長輩郭姓伯伯和張姓奶奶享用，兩人紛紛大讚「好好喝！」圖／新北市社會局提供

新北市列冊獨居長輩共5673人，在地38年的微星科技公司響應新北好日子愛心大平台，今天捐贈1萬份翡翠樹蛙茶包，市值約30萬元，給新北獨居長輩，希望在家也能品嘗到坪林有機茶、調養身心。捐贈現場也邀請到獨居長輩郭姓伯伯和張姓奶奶享用，兩人紛紛大讚「好好喝！」

微星科技公司這次捐贈是透過新北市議員陳儀君媒合，她表示，會選用翡翠樹蛙茶，是因為這是坪林當地有機茶，馥郁清爽且甘甜潤喉，外包裝以背部翠綠色、帶有金色眼線的翡翠樹蛙做為商標，強調「喝的是土地的芬芳」，每位有機茶農都尊重土地和大自然，用最友善環境的種植方式和採收製作。

微星科技公司經理許志宏表示，微星科技在新北深耕38年，抱持人性關懷、回饋鄉里的初衷，響應新北市好日子愛心大平台，多次著重在獨居長輩的愛心捐贈。

社會局副局長許秀能回贈感謝牌，她表示，為了照顧新北市列冊獨居長輩，運用大平台資源辦理居家安全、生活安全、行動安全、身心安全及老人保護等五大層面，平時提供電話問安、關懷訪視、送餐服務、緊急救援、轉介長期照顧服務資源等，私公協力一起陪伴關懷長輩，也鼓勵獨居長輩多走出家門，活絡社會參與。

在地38年的微星科技公司響應新北好日子愛心大平台，今天捐贈1萬分翡翠樹蛙茶包，市值約30萬元，給新北獨居長輩。圖／新北市社會局提供
在地38年的微星科技公司響應新北好日子愛心大平台，今天捐贈1萬分翡翠樹蛙茶包，市值約30萬元，給新北獨居長輩。圖／新北市社會局提供

長輩 獨居

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