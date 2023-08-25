5樓以下老公寓裝電梯最高補助216萬 台南免費到府評估

因應高齡化社會長輩上下樓行動上的方便，台南市政府針對5層以下公寓住宅如欲增設住戶共用無障礙電梯，除補助總工程費 45% ，最高上限可補助216萬元，也提供免費到府評估的服務，申請到年底有需要的公寓住宅踴躍提出申請。

工務局表示，高齡化社會的到來，居住在5樓以下公寓住宅未設置電梯，家中長輩上下樓梯，只能走樓梯，造成生活中很大的不便。為了解決此類住戶的困擾，市府針對5層以下的公寓住宅，提供裝設電梯的補助與評估服務，若欲增設住戶共用的無障礙電梯，可補助總工程費45%，最高上限可補助216萬元。

工務局指出，今年5樓以下公寓住宅增設無障礙電梯補助執行計畫，從3月1日開始受理申請到12月31日截止，今年已有4案提出申請。民眾如果對於自己居住的社區，能否裝設無障礙電梯若有疑問，工務局也提供免費到府評估的服務，讓住戶更容易清楚居住公寓的通行環境。

資格為2012年12月30 日以前取得建造執照的5層以下公寓住宅，想要增設住戶共用的無障礙電梯，可由社區主任委員或推派代表向市府申請補助，工務局會委託台南市建築師公會提供免費到府評估的服務；只要房屋符合上述條件，即可向工務局使用管理科 (06-2991111#8666) 登記或者掃QR碼線上登記申請。