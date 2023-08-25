新北公務員離職多 各式難耐全揭密「不忍了 ！」

新北市政府各機關不含警察、消防在內去年有近300人離職，公務員不再死守鐵飯碗，31歲女子曾在新北市府服務3年多，上月離職轉往某科技大廠任職。她說，離開公務體系薪資不是唯一考量，而是需要工作成就感，他的身先士卒引發新北公務員嚮往，紛紛吐槽公務員沒想像中好幹，揭發各式官僚文化，直呼不忍了！

新北公務員表示，從地方政府商調到中央是人人欽羨好單位，業務性質也具有高瞻性，但實際發現各科業務輪調頻繁、流動率高，導致對業務內容都不熟悉也找不到人問，很多事情就只是空轉，沒有太多成長空間，加上公務員退休年資跟退休金也一直調整，最後決定離開公務體系。且通過考試資格的新同仁報到1個月，因為覺得跟他想像的人生規劃不一樣，毅然決然申請離職。

且地方人才流動率高，很多業務都面臨銜接不上狀況，有時候案件有時空背景，很多事情又不能文字化，只能靠資深人員口述跟回憶，但隨著資深人員退休、離職、商調，培養新人才速度跟不上人才流失的速度，新人必須經過很長時間學習到熟悉，很難找到有即戰力的人選。會想離開公職原因有很多，有員工很積極投升遷甄選，但始終沒有機會，希望在其他新單位獲得重視；跟主管不合也是離開的原因。

另外公務員表示，多數人選擇投考公務員，大多都是因為認為有穩定的工作、薪水和生活，相對民間的私人企業來說，競爭及壓力較小，身邊曾在補習班遇過考了10幾年還在持續奮鬥的考生，但殊不知考上進來之後才體會到公務界的可怕，公務員背負的壓力其實很大，常有來自各界的關心要處理，感覺隨時在待命，尤其在六都，除了轄管的機關、學校、單位多，事情就多之外，且事事都要拚到第一，相比地方機關，中央大多是擬訂計畫並督導地方政府執行，要控管的單位少很多，且中央機關對地方政府來說是長官，平時被長官追著要資料，現在可以化身長官督促其他人，發展前景也好很多，當然各界都會被吸走。

這公務員表示，遇過能力很好的同事一路從最基層的單位過關斬將進到機關，又被挖角到中央，待過各級機關再到中央，更清楚所有單位的流程，辦起事來更游刃有餘。周遭離職或重考的同事大多都是四等的辦事員，有朋友曾任職六都的機關，雖是辦事員但辦理重點業務，一旦有案件就必須立即處理，任職期間常因這些負面案件半夜做惡夢嚇醒，雖然身分不同，但肩負的任務同樣很重，薪資卻和三等科員差很多，只好咬緊牙繼續努力K書往上參加高考，後來分到較輕鬆的單位，準時上下班更有時間進修，又考上研究所在職專班繼續提升自己。

他說，另外公務員開缺處通常都集中在雙北，中南部的考生往往只能北漂工作，若以四等辦事員的薪資要在台北租房子生活，不如留在家鄉去民間企業工作，生活品質可能還比較好，且四等辦事員的薪水扣一扣其實和部分私人企業差不多，既然面對的事情和壓力相同，很多同事就會想離職到外面挑戰不一樣的工作。