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蔣萬安上任至今年8月北市減債74億 人均負債降至3.3萬

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。圖/報系資料照
台北市長蔣萬安。圖/報系資料照

台北市長蔣萬安上任後，根據公共債務法還債，今年112年上半年減債48億元，8月再執行26億元，共減債74億元。人均負債，也由蔣市長上任時的3.6萬元下降至3.3萬元，估計112年全年節省債息約7400萬元。北市府發言人殷瑋表示，北市府後續仍將秉持財政紀律，開源節流，當省則省，當用則用。

財政局指出，蔣萬安去年底上任時，北市公債300億元，銀行借款532億元，市政建設借款66億元，債務未償餘額共計898億元，至今年7月，北市公債280億元，銀行借款292億元，市政建設借款278億元，債務未償餘額850億元，債務清償48億元。

主計處指出，北市還債經費來源是年度編列的債務還本預算，依公共債務法第12條第1項規定，以當年度稅課收入至少5%至6%編列債務還本預算；另外，還包括依公共債務法第12條第2項規定得視歲入執行狀況，增加還本數額。債務基金賸餘資金，也依北市債務基金收支保管及運用自治條例第4條規定，基金資金運用於償還債務。

前市長柯文哲上任後減債570億，更是零舉債，柯2014年上任時，接下1469億的債務，財政局指出，柯文哲上任上半年還債66億，預算是前任市長郝龍斌時所編列，且每年還債，除了依法規定 以當年度稅課收入至少5%至6%編列債務還本預算，還需視得視歲入執行狀況。

北市財政局長游適銘表示，北市府後續將依公共債務法規定審視歲入執行，秉持財政紀律開源節流，期進一步提升減債節息成效。

債務 柯文哲 蔣萬安

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