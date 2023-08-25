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統一超商砸7億進駐 土城持續招商

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市土城區明德段商業用地招商案，得標廠商統一超商公司將與誠實營造投資6.98億元，打造地下3層、地上8層商場及辦公室。圖／新北市經發局提供
新北市土城區明德段商業用地招商案，得標廠商統一超商公司將與誠實營造投資6.98億元，打造地下3層、地上8層商場及辦公室。圖／新北市經發局提供

新北市土城區人口約24萬，近年新大樓林立，統一超商也將插旗，在土城區明德段商業用地設置新北企業營運辦公區，引進7-ELEVEN、康是美、星巴克及統一BEING sport健身俱樂部。市府持續招商，民代提醒，隨著人口移入，公共建設要超前部署。

新北市經發局證實，土城區明德段商業用地招商案，得標廠商統一超商公司攜手誠實營造，投資6.98億元打造地下3層、地上8層商場及辦公室，將引入統一超商相關企業，預計今年底動工，2026年底前完工啟用。居民期待能為當地生活機能加分，創造更多就業機會。

土城區明德段商業用地位在重劃區旁，現地蓋起許多新住宅，尚有些空地及施工工地，生活機能尚未完善。土城區明德段商業用地招商案位於土城暫緩發展區，經軍事用地解禁及市地重劃整體開發，讓區域加速發展。

議員江怡臻說，當地未來勢必有更多人口移入，但當地路幅不寬，交通規畫要加強。就學、托老托幼等民生問題，也要超前部署。

該基地面積560坪，國產署占80%、新北市府占20%，開發權利金1.6億，固定權利金8200萬。市議員廖宜琨說，該土地釋出為設定地上權50年，比起直接賣給財團，是相當較好的方式。

經發局長何怡明說，土城區為工商並進的行政區，市府持續以招商一條龍服務，擴大公私合作積極招商，透過工業區立體化方案、都更案件合作等，媒合需地廠商進駐，擴大民間投資能量。

超商 議員

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