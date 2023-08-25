巨石崩落水溝塞 汐止老社區求救

近期午後各地常出現超大豪雨，山區雨勢尤其驚人。新北市汐止區瑞松街上、海拔約200公尺「瑞士山莊」位居山區，日前曾有巨石崩落嚇壞居民，社區主委反映，當地社區多為40年建物，許多排水設施已難修復，社區無力整修，盼市府能出手相救。新北市工務局回應，若社區有需求將辦理會勘，協助解決問題。

瑞士山莊居民約200戶、800人，為40年老社區，屬於私人土地範圍，早期山莊入口設有匝道管制，近年因社區內道路劃定為既成道路，汐止區所養護範圍至瑞松街195巷一帶，197、199巷因產權及私人土地未列為既成道路，由社區自行養護。

主委反映，早期社區排水設施建置不良，加上極端氣候挑戰大，近期遇大雨水溝已難排水，水淹道路成汪洋一片，更因排水不順造成邊坡鬆動，日前山坡一塊巨石掉落199巷道路，居民擔憂若再有豪大雨，巨石一旦滾入民宅，後果不堪設想。居民憂心，若排水問題沒改善，水排不出去恐致災。

記者實地查看，發現早期設計的排水溝被土石及枯木覆蓋，排水系統管路也被碎石堵塞，失去排水效能。社區主委無奈表示，社區能力有限，盼市府能出手相救，讓居民免於恐懼。

新北市工務局表示，該處為私人土地，經查社區應依水土保持法，由土地所有權人或使用人善盡水土保持責任，自行維護清理。若社區希望公部門協助清理維護，社區管委會可依新北市封閉型社區私設通路路面維護改善原則洽區公所，若社區有迫切需求可盡快安排會勘。