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板橋長江路施工塞爆 用路人噩夢

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北板橋長江路二、三段人行環境改善，總長約1.3公里，施工讓路幅變得狹窄。記者張曼蘋／攝影
新北板橋長江路二、三段人行環境改善，總長約1.3公里，施工讓路幅變得狹窄。記者張曼蘋／攝影

新北市板橋長江路周邊人行道施工快1年，兩側施工加上停放汽機車讓道路更狹窄。有用路人反映，長江路車流量大，重劃區發展後更塞，如今只要經過長江路就是一場噩夢。板橋公所表示，工期展延2個月，預計今年10月會完工。

張姓居民表示，長江路施工一段時間，路幅本來就窄，擴大人行面積是好事，因增加許多停車彎，讓道路更狹窄，加上江翠北重劃區陸續完工，車流變多。另一名常行經長江路的林姓機車族表示，施工中的長江路對汽機車及行人不友善，每次經過都是噩夢。

板橋區公所說，長江路二、三段人行環境改善案，總長約1.3公里，原有人行道遭電桿、電箱、路燈、號誌等設施阻隔，配合雙側人行環境改善，留設1.5公尺人行道，在人行道與車道間增設施帶，遷移既有設施，並留設臨停車彎，供不同停車需求使用，透過適度縮減車道寬度，有利降低車速，提升行車安全。

公所指出，配合台電電桿下地管線埋設等因素，工期展延2個月，已經施工約11個月，預計今年10月完工。對於長江路塞車困境，公所說，施工過程占用部分車道空間導致車流不順，會請施工廠商加強交維疏導。

人行道 車道

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