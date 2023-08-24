民團代表退出 新北核安監督會遭指侯友宜後援會

新北議員鄭宇恩今天質詢指出，新北核安監督委員會唯2民間環保團體代表不滿侯友宜核能政策而退出，質疑核安監督委員會等同變侯的「核能後援會」。市府說，已積極找人遞補。

國民黨總統參選人侯友宜主張將核電正式列入能源選項，支持核一、核二、核三安全延役，安全重啟核四。不過此舉引發各核電廠在地民意反彈，包括新北市石門區與萬里區都表達反對意見，希望不要操作能源議題騙選票。

民進黨籍新北市議員鄭宇恩今天質詢時說，有2名由民間環保團體推薦代表因不滿侯的核能政策，退出新北市核能安全監督委員會，這2名退出後不補人，核安委員會到底是監督委員會、核能推動委員會，還是侯友宜的「核能後援會」。

新北市府消防局長李清安答詢表示，新北核安監督委員會是個平台，設立宗旨在反映民意，希望集合所有關心核能的專家學者與民間團體，並透過這個平台提出正反意見或安全議題等建議。

鄭宇恩質疑，現在就是唯2民間團體代表退出核安委員，這樣要如何代表民意。且核安委員會一直都在討論除役，但現在市長侯友宜要延役，那現在新北核安監督委員會到底要延役還是除役，實在很荒唐。

李清安說，基本上在監督委員會裡沒有討論延役或除役。另外，有些學者、專家也是民間團體共同推薦，一定要積極把民間團體代表找回來。2名退出的委員近日才正式提公文表明辭意，今天馬上就與民間團隊協調，希望找到核能方面專家學者。

身為委員的民進黨籍新北市議員張錦豪告訴中央社記者，開會時確實都往除役方向討論，例如拆除後怎麼搬出去、有沒有顧及公共安全、人員如何戒備與是否有向地方公告，他也會關心放射物污染器具會不會造成地方擔憂等。

新北市核能安全監督委員會委員包括新北副市長朱惕之、秘書長邱敬斌與消防局長李清安共3名當然委員，及市府環保護局、勞工局、衛生局、交通局、農業局首長與金山區、石門區與萬里區長等8名機關代表，還有5名議員。

在8名專家學者及民間團體代表方面，包括消防局、衛生局、環保局、原能會、台電與經濟部國營會都有推薦人選，民間團體則只有媽媽氣候行動聯盟與台灣綠色公民行動聯盟各1名代表，不過他們在日前都宣布退出。