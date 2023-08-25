北市挺新創…增2項補助 最高300萬

北市長蔣萬安昨宣布新創新政策，推出2項研發補助，分別是「創新加速」最高補助300萬元，「主題式研發」定額補助200萬元，9月1日起徵件。蔣萬安表示，草創初期投入資金，對外人來看，好像一個傻瓜，但反而必須要在新創團隊最困難的時候伸出援手，北市府不是傻瓜，盼成團隊的貴人。

北市產發局指出，「創新加速」補助類別，支持1年以上、8年以下的本市新創事業的商業模式進行市場驗證，補助新創的研發或創新服務，增加企業營收能力，每案最高補助300萬元，徵件時間自9月1日起、採隨到隨審。

「主題式研發」補助類別，依據市府政策推動目標及產業發展趨勢公告徵件主題，將於9月1日至9月30日徵件，主題為「綠色創新」，鼓勵台北市創業家提出綠色創新服務、技術或設計等研發提案，預計評選出15案，每案定額補助200萬元。

北市新創業者指出，新創最常碰到困難是找錢不容易，除了政府補助、融資方案外，希望產發局加強廣宣，讓新創團隊知道投資融資獎補助方案。另外就是商機，新創公司要讓市場看見才有訂單，才能存活下去，商機這一塊，對新創團隊非常重要。

業者說，新創團隊因為太小太新，很多在市場上要跟別的企業爭取訂單，常常因為團隊太小、太新爭取不到訂單，希望市府能多有一些商機的媒合。

也有新創團隊表示，申請補助的行政作業流程滿繁複的 新創公司已經很忙，希望文書流程上能更簡便一點。對此，市府表示，很多申請案都盡量採e化，強化申請效率，讓行政文書作業盡量能簡單。