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北市公廁2成不合格 醫院最多

聯合報／ 記者鍾維軒洪子凱李青縈許政榆林琮恩／台北報導
台北榮總表示，該院一向重視公廁的設施與清潔品質，不遺餘力加速更新設備。圖／台北榮總提供
台北榮總表示，該院一向重視公廁的設施與清潔品質，不遺餘力加速更新設備。圖／台北榮總提供

北市府截至今年7月底共列管6925座公廁，依「北市公廁環境衛生管理自治條例」完成各項設施的公廁有5544座，約占80％，目前還有20%、1381座公廁不合格，若公廁管理單位未能在今年10月11日前完備各項設施，將被北市環保局開罰1200元至1萬5千元。

凡市府列管公廁，必須設廁間內應設置衛生紙、扶手、求助鈴、貼心設備（如馬桶坐墊紙或坐墊消毒液）、掛鉤或置物架、加蓋垃圾桶、便器類型標示、衛生紙是否丟馬桶標示等8項；廁間外應設洗手台、鏡子、給皂設備、擦手紙或烘手機等4項；這12項設施具備才屬合格公廁。

環保局檢測6925座公廁，列為特優級的有4729座，占68%、優等級有2194座，占31%，但仍有20%的列管公廁未能完善廁間內外的12項設施。

北市議員秦慧珠調閱環保局資料發現，公廁不合規定的種類第1名是「醫院」，前3名為三軍總院、北市榮民總院、新光醫院；不合格第2名的是「綜合零售賣場」，前3名是統一超商、光華數位新天地、美麗華百樂園；第3名是「連鎖餐飲店」，前3名為麥當勞、摩斯漢堡、吉野家。

台北榮總表示，一向重視公廁設施與清潔品質，不遺餘力地加速更新設備，連續兩年獲得北市列管公廁優良獎項。三總則尚未接獲環保局來文需要限期改善項目，將會向環保局承辦人員再確認。

新光醫院指出，108至111年皆榮獲北市績優公廁評鑑醫院類優等或特優獎，此次公廁設備需改善部分，主要是未裝設扶手，目前已施工設置，預計9月底前完成。

環保局科長林鈺惠表示，目前開罰總共分為3個部分，包含環境衛生、設備友善、拒檢，去年條例上路後，設備改善部分有給公廁主管單位1年改善期，待今年10月會再去抽查，最多的違規樣態，為未裝設扶手、求助鈴及衛生紙，屆時未改善可裁罰處2000元到1萬元。

至於環境衛生及拒檢部分，林鈺惠說，衛生環境若不符規定，環保局會依法開罰1200到6000元，這次有2、3件公廁是有環境衛生不佳問題，但都是初犯分別裁罰1200元；至於拒檢的部分，目前還沒有遇到個案，若不配合恐面臨3000到1萬5000元罰鍰。

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