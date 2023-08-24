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交通部遴選「好客民宿」 台中26家業者獲認證

中央社／ 台中24日電

交通部觀光局辦理「好客民宿遴選活動」，從合法民宿中挑選符合「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」的業者，台中市有96家合法民宿，其中26家民宿取得好客民宿標章。

台中市政府觀旅局今天發布新聞稿指出，為持續促進及激勵旅宿業服務水準，每年度邀請具評選經驗的委員至民宿現場輔導並交流意見，針對好客民宿評核項目現場實勘並提出改善建議，期望台中市民宿的質與量都能持續提升，營造友善觀光住宿環境。

台中市今年也獲得外國網紅Prozzie的YT評比全台最好玩的縣市第2名佳績，原因是食物好吃、當地人都很友善、風景也很壯觀、生活機能非常好，而好客熱情的優勢與豐富的觀光資源，也是台中觀光旅遊屢屢拚出佳績原因之一。

觀旅局表示，在台中住民宿不僅能感受自然景色優美，更能深度體驗在地生活及文化，例如在民宿DIY客家擂茶、搗麻糬、手工餅乾與披薩、學習木藝、葉子拓印等，還可以預約採果、餵牛、撿雞蛋等體驗。

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