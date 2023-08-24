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面露驚訝神情 到底和蔡總統說了什麼？侯友宜吐答案

防國道車輛丟垃圾 汐止資源回收場再延伸防護網

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區清潔隊在長江街的資源回收場，國道上方經常有人丟垃圾、瓶瓶罐罐，新北市議員張錦豪就爭取將沿線的防護網延伸，現在已經在施作中，避免類似意外再發生。圖／觀天下有線電視提供
汐止區清潔隊在長江街的資源回收場，國道上方經常有人丟垃圾、瓶瓶罐罐，新北市議員張錦豪就爭取將沿線的防護網延伸，現在已經在施作中，避免類似意外再發生。圖／觀天下有線電視提供

汐止區清潔隊在長江街的資源回收場，工作環境並不安全，國道上方經常有人丟垃圾、瓶瓶罐罐，去年還發生了清潔隊員遭上方國道行經的貨櫃車輪胎掉落砸傷的意外，所以，新北市議員張錦豪就爭取將沿線的防護網延伸，現在已經在施作中，避免類似意外再發生。

江北里長謝祚敏說，非常感謝張錦豪議員協助爭取經費施作，因為，貨櫃專用道的車子，有一些沒有公德心的駕駛人，會將檳榔渣、鐵罐跟菸蒂丟下來，會砸到辛苦的清潔隊員，現在這一段防護網施作起來，讓他們在工作時會比較有安全感。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，以前還沒有做防護網的時候，時常有意外發生，有駕駛人會將垃圾瓶瓶罐罐丟到下面，底下又剛好是清潔隊的工作場所，議員非常關心也爭取經費改善，現在沿線的防護網都已經完成，安全上更有保障。

議員 國道 汐止 資源回收 張錦豪

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