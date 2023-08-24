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女曾赴台南市染登革熱 新北今至確診者住家附近清消
登革熱疫情升溫，新北市今新增1例本土登革熱病例，為一名47歲女性，8月12日至15日有台南市活動史，8月19日出現發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛症狀後，當日就醫後通報採檢，23日經疾管署綜合研判為登革熱，現已康復，衛生局今已到個案住家半徑50公尺噴消與孳清。
新北衛生局指出，接獲通報對個案居住地、活動地戶外半徑200公尺範圍病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治作業，今日完成個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內噴消與孳清，同時規畫區塊防治計畫，加強社區環境孳生源清除與預防性噴消作業。
同時新店區公所會同各局處隨即大規模進行孳生源清除，運用「巡、倒、清、刷」，檢視戶內外周圍是否有堆置廢棄的積水容器及帆布、廢棄輪胎等，從8月21日起已清除260個積水容器。
衛生局局長陳潤秋說，暑假即將結束如有東南亞、南美洲或國內中南部旅遊史之民眾，後續如出現登革熱相關症狀，請盡速就醫，主動告知旅遊史及接觸史。另提醒民眾戶外活動時應做好穿著淺色長袖長褲、裸露處塗抹經衛福部許可含DEET(敵避)之防蚊液等個人防蚊措施，以避免蚊蟲叮咬。
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