快訊

「2024太重要」闖侯友宜本命區 郭台銘高喊：我出來選大家挺我

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5至8歲學童當「小小兵」 淡古博物館推打靶、刺槍體驗

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立淡水古蹟博物館9月3日上午10點在滬尾礮臺舉辦「古蹟小小兵」。記者劉懿萱／攝影
新北市立淡水古蹟博物館9月3日上午10點在滬尾礮臺舉辦「古蹟小小兵」。記者劉懿萱／攝影

軍人節即將到來，新北市立淡水古蹟博物館9月3日上午10點在滬尾礮臺舉辦「古蹟小小兵」，不僅有模型、陸海空三軍互動區，還特別為5至8歲學童開辦小小兵體驗，規畫打靶神射手、手榴彈投擲賽、刺槍術訓練課等。

適逢軍人節，淡水古蹟博物館推出「古蹟小小兵」活動，有小小兵體驗、三維模型搜索及陸海空三軍互動區。其中小小兵體驗區8月28日中午12時搶先報名，規畫6大關卡，包括國定古蹟大巡禮、玩具步槍拆解樂、手榴彈投擲賽、打靶神射手、野戰急救SOP及刺槍術訓練課，開放30名5至8歲學童參與，每人收費300元，費用包含借用服裝及結業禮。

淡水古蹟博物館指出，三維模型搜索區大小朋友皆能免費參加，完成3題作戰秘笈本可免費兌換，淡古限量文創商品「手心上的古蹟PE手提袋」。國軍北部地區人才招募中心當日也將安排陸軍戰鬥個裝體驗、海軍水彈槍射擊體驗、空軍現場互動體驗及職涯諮詢等活動，陸海空三軍難得齊聚。

古蹟博物館 軍人節 淡水 刺槍術 國定古蹟

延伸閱讀

台灣之光！台灣現代「音樂鈴博物館」 為人們轉動幸福樂章

夏日消暑聖地！新北坪林金瓜寮魚蕨步道洗滌身心 茶博館泡出療癒

影／華航邀請家扶兒少參加公益體驗營 化身小小機師

倫敦警方破獲犯罪集團 尋回瑞士博物館失竊價值7800萬中國明代花瓶

相關新聞

侯友宜訪美時程確定 請假問題引爆新北議會唇槍舌戰

國民黨總統參選人侯友宜將在9月訪美8天，侯的請假問題，在新北議會引爆唇槍舌戰，人事處長林正壹表示，侯今年最多有77天可利...

板橋長江路施工展延2月「塞爆」 居民怨：經過像噩夢

新北市板橋長江路周邊人行道施工已達快1年，兩側施工加上停放汽機車讓道路更狹窄。有民眾反映，長江路車流量已很多，重畫區發展...

女曾赴台南市染登革熱 新北今至確診者住家附近清消

登革熱疫情升溫，新北市今新增1例本土登革熱病例，為一名47歲女性，8月12日至15日有台南市活動史，8月19日出現發燒、...

5至8歲學童當「小小兵」 淡古博物館推打靶、刺槍體驗

軍人節即將到來，新北市立淡水古蹟博物館9月3日上午10點在滬尾礮臺舉辦「古蹟小小兵」，不僅有模型、陸海空三軍互動區，還特...

凱道、府前廣場周末舉辦「台日水果夏祭」 北市警公布交通管制圖

日本台灣交流協會、行政院農業部會同中華文化總會，將在8月26日、8月27日於凱達格蘭大道及府前南、北廣場舉辦「台日水果夏...

土城嫌惡變電所終於拆了 進化成綠帶廊道今啟用

新北市土城金城路三段旁的土城變電所占地4.8公頃，1969年啟用後服務土城、三峽、板橋、中和等地，但隨都市發展農田變住宅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦