5至8歲學童當「小小兵」 淡古博物館推打靶、刺槍體驗

軍人節即將到來，新北市立淡水古蹟博物館9月3日上午10點在滬尾礮臺舉辦「古蹟小小兵」，不僅有模型、陸海空三軍互動區，還特別為5至8歲學童開辦小小兵體驗，規畫打靶神射手、手榴彈投擲賽、刺槍術訓練課等。

適逢軍人節，淡水古蹟博物館推出「古蹟小小兵」活動，有小小兵體驗、三維模型搜索及陸海空三軍互動區。其中小小兵體驗區8月28日中午12時搶先報名，規畫6大關卡，包括國定古蹟大巡禮、玩具步槍拆解樂、手榴彈投擲賽、打靶神射手、野戰急救SOP及刺槍術訓練課，開放30名5至8歲學童參與，每人收費300元，費用包含借用服裝及結業禮。

淡水古蹟博物館指出，三維模型搜索區大小朋友皆能免費參加，完成3題作戰秘笈本可免費兌換，淡古限量文創商品「手心上的古蹟PE手提袋」。國軍北部地區人才招募中心當日也將安排陸軍戰鬥個裝體驗、海軍水彈槍射擊體驗、空軍現場互動體驗及職涯諮詢等活動，陸海空三軍難得齊聚。