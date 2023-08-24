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日福島核汙水入海 台中禁核食無效？中市府：嚴查核食

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市核食把關不鬆懈，食安處人員在市售通路查驗日本進口食品。圖／台中市食安處提供
台中市核食把關不鬆懈，食安處人員在市售通路查驗日本進口食品。圖／台中市食安處提供

日本福島核汙水今天中午排入海，台中市議會國民黨團指台中市食安自治條例禁售日本核災5縣市食品被中央宣告無效，奪走地方政府管制核食武器。台中市衛生局長曾梓展說，市府把關核食責無旁貸，除向最高行政法院上訴，並依法持續嚴查核食，去年至今抽驗日本進口食品853件，全數都未超標，符合規定。

台中市食品安全衛生管理自治條例禁止在台中販售日本福島等5縣食品，遭行政院宣告無效後，台中市政府不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為當事人不適格判決駁回，判台中市府敗訴，可上訴。

台中市食安處說明，市府為守護民眾食安與健康，去年運用緊急動用二備金添購衛福部認證的「純鍺偵檢器」輻射定量檢測儀器設備，核食查驗量增加6倍，至今已抽驗日本進口食品853件 (含水產品87件) ，以市府自行購置的「純鍺偵檢器」檢測輻射，結果均符合規定。

台中市食安處表示，食安處針對實體及網路販售的日本食品標示積極查核，去年抽驗日本食品453件 (含水產品53件)，有6件不合格，4件依食安法裁處3萬元，其餘2件移請源頭桃園市與新北市衛生局依法處辦。今年至今抽驗400件(含水產品34件)，全數合格。

食安處說明，將持續加強市售日本進口食品水產品查驗，透過「純鍺偵檢器」精密檢測，維護市民食安；提醒民眾購買食品前可查詢「臺中市核食食安專區」，掌握合格店家，最新稽查或抽驗結果亦公開於台中市食安GIS專區(https://gov.tw/eyJ )。

農業局指出，台中僅3艘漁船申請至台日海域捕撈鮪魚，就近在南方澳漁港卸魚並依規定申報鮪魚捕撈量，市府將持續宣導及輔導漁民主動送檢，並會同台中區漁會加強抽檢。相關檢測資訊公開在「漁業署-輻射專區」，消費者如仍有疑義，可至「漁業署-輻射專區」查詢。

台中市政府為市民把關核食，購置輻射純鍺偵檢器投入檢驗。圖／台中市政府提供
台中市政府為市民把關核食，購置輻射純鍺偵檢器投入檢驗。圖／台中市政府提供
台中市政府為市民把關核食，購置輻射純鍺偵檢器投入檢驗。圖／台中市政府提供
台中市政府為市民把關核食，購置輻射純鍺偵檢器投入檢驗。圖／台中市政府提供
台中市核食把關不鬆懈，食安處人員在市售通路查驗日本進口食品。圖／台中市食安處提供
台中市核食把關不鬆懈，食安處人員在市售通路查驗日本進口食品。圖／台中市食安處提供
台中市核食把關不鬆懈，食安處人員在市售通路查驗日本進口食品。圖／台中市食安處提供
台中市核食把關不鬆懈，食安處人員在市售通路查驗日本進口食品。圖／台中市食安處提供

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