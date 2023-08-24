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柯文哲談整合「什麼都有可能」 徐巧芯：看不見整合空間

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
國民黨籍北市議員徐巧芯。圖／聯合報系資料照
國民黨籍北市議員徐巧芯。圖／聯合報系資料照

2024總統大選有望成四角督，民眾黨主席柯文哲今談到整合議題，表示「什麼事都有可能，但要先溝通」。北市議員徐巧芯說，政治路上什麼事情都有可能發生，但可能性多大，到現在是看不清楚，看不到整合空間，就交給國民黨主席朱立倫做決定。

徐巧芯表示，在政治這條路上，什麼事情都有可能發生，國民黨是主席朱立倫，他徵召了新北市長侯友宜做為總統參選人，一定是全力支持，但同時也說，願意在各式各樣的議題上與在野共同討論合作，也會支持主席做法。

徐巧芯強調，這政治這條路上沒有所謂不可能，但可能性多大，到現在是看不清楚，這就交給朱立倫做出最後決定。

但若無人願意擔任副手，恐淪為紙上談兵。徐巧芯說，這點也讓基層非常焦慮，每個人都說要下架民進黨、每個人都說要保護中華民國，卻看不到整合空間，在野的票源分散後，讓副總統、民黨總統參選人賴清德遙遙領先，若可以整合很好，但無法整合，國民黨也要有單獨勝選的企圖心跟準備。

2024選舉 2024總統選舉

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