侯友宜訪美時程確定 引爆議會唇槍舌戰

國民黨總統參選人侯友宜將在9月訪美8天，侯的請假問題，在新北議會引爆唇槍舌戰，人事處長林正壹表示，侯今年最多有77天可利用假期，但現已請多少天「是侯市長個人隱私」。綠營議員眼看攻破防線，改攻祕書處長饒慶鈺9月會不會隨行訪美，饒回應沒有相關規畫，更對議員問她7月31日到8月2日陪同侯訪日有沒有請假，饒以是個人隱私拒絕回答，雙方互不相讓，直到廖宜琨逼問到底是請私假還是請公假，饒才在座位上回答是私假。

侯友宜競選辦公室24日公布侯友宜9月14日起將展開8天訪美行程，媒體報導新北市府祕書處長饒慶鈺將會陪同，也讓饒在今日下午議會成為輪攻焦點。

對綠營議員質疑，饒慶鈺強調「報導不一定是真的」，她今年9月沒有訪美計畫，侯市長訪美的規畫並非祕書處負責，這些消息今天競辦有發布。

綠營議員顏蔚慈質疑，侯競辦訪美，如果看到公務機關政務官隨同，非常不適當：但饒慶鈺情強調，目前沒有訪美規畫，但未來她不清楚，有時候國際會議邀請，可能會比較晚，雙方要再確認，並互相尊重。

眼看饒慶鈺守口如瓶，綠營議員李宇翔改攻7月侯友宜訪日行程，饒慶鈺當時如影隨形，要饒說清楚這幾天有沒有請假。

饒慶鈺回應，如果跟公務有關一定會回答，但這與公務無關，議員問她幾月幾號人在哪「我不一定要回答」，引爆李宇翔不滿要求饒請辭下台。

黃淑君則詢問侯友宜今年已請幾天假，人事處長林正壹表示，侯市長今年有30天休假，前兩年各保留20天，還有7天的不扣薪假，總計有77天可使用，不過到底請了幾天，這屬於人事資料，未經市長同意，他不能提供。

陳乃瑜也說，饒以市府官員身分執行競總辦公室業務，已涉及公務員不得兼職，饒陪同訪日的機票、住宿是否由競辦支付，如果是由競辦支付，更涉及公務員不當得利，要求市府清查。

廖宜琨表示，如果饒慶鈺請的是公假議員當然有職權監督，如果是私假做個人的事，他們當然無權過問，饒才在座位回答「私假」。