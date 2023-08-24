快訊

對比高虹安火速起訴 律師曝12億棒球場無法偵結原因

台灣Burberry員工私下IG公審VIP！男星未消費遭嗆：是不是有錢人？

午後雷陣雨範圍擴大！15縣市大雨至晚上 注意雷擊強風

板橋長江路施工展延2月「塞爆」 居民怨：經過像惡夢

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
有民眾反映，長江路施工期長，車流量多，重畫區發展起來後更塞，如今只要經過長江路就是一場「惡夢」。記者張曼蘋／攝影
有民眾反映，長江路施工期長，車流量多，重畫區發展起來後更塞，如今只要經過長江路就是一場「惡夢」。記者張曼蘋／攝影

新北市板橋長江路周邊人行道施工已達快1年，兩側施工加上停放汽機車讓道路更狹窄。有民眾反映，長江路車流量已很多，重畫區發展起來後更塞，如今只要經過長江路就是一場「惡夢」。板橋公所表示，工期展延2個月，至今施工已11個月，但預計今年10月會完工。

張姓住戶表示，長江路施工工期很久，原道路本來就狹窄，增加人行面積很好，但有另增加許多凹處，現在有停放汽機車，反而讓道路更狹窄，再加上江北重畫區陸續完工後，車流變多。另一名常經過長江路的林姓機車族表示，施工中的長江路對汽機車，甚至是行人很不友善，有些路段更是需要單線雙向通行，每天經過都是惡夢。

板橋區公所表示，本次長江路二、三段人行環境改善，總長約1.3公里，原有人行道遭電桿、電箱、路燈、號誌等設施阻隔，配合本次雙側人行環境改善，留設1.5公尺暢通人行道，在人行道與車道間增設設施帶，遷移既有設施，並留設臨停車彎，供不同停車需求使用，另外透過適度縮減車道寬度，有利於降低車速，提升行車安全。

板橋公所表示，因配合台電電桿下地管線埋設及台北港土方收容歲休等因素，工期展延2個月，目前已施工約11個月，預計今年10月完工。對於長江路塞車部分，板橋公所指出，施工執行過程會占用部分車道空間施工導致車流不順，已請施工廠商交維人員加強疏導，全面完工後應可恢復行車通暢。

板橋長江路二、三段人行環境改善目前已施工約11個月，預計今年10月完工。記者張曼蘋／攝影
板橋長江路二、三段人行環境改善目前已施工約11個月，預計今年10月完工。記者張曼蘋／攝影
板橋長江路二、三段人行環境改善，總長約1.3公里，過程中路幅變更狹窄。記者張曼蘋／攝影
板橋長江路二、三段人行環境改善，總長約1.3公里，過程中路幅變更狹窄。記者張曼蘋／攝影

人行道 車道 塞車 機車族 重畫區

延伸閱讀

砸168萬賺多倍獲利 板橋貴婦遇騙氣炸！警埋伏逮2車手

「史波奇」突倒閉引民怨 新北雙和店早在3月就關門

板橋幼兒園疑餵藥案聲請再議 高檢署分案審查

銀行領1190萬要買房 板橋貴婦被勸阻方知已被騙1500萬

相關新聞

板橋長江路施工展延2月「塞爆」 居民怨：經過像惡夢

新北市板橋長江路周邊人行道施工已達快1年，兩側施工加上停放汽機車讓道路更狹窄。有民眾反映，長江路車流量已很多，重畫區發展...

凱道、府前廣場周末舉辦「台日水果夏祭」 北市警公布交通管制圖

日本台灣交流協會、行政院農業部會同中華文化總會，將在8月26日、8月27日於凱達格蘭大道及府前南、北廣場舉辦「台日水果夏...

土城嫌惡變電所終於拆了 進化成綠帶廊道今啟用

新北市土城金城路三段旁的土城變電所占地4.8公頃，1969年啟用後服務土城、三峽、板橋、中和等地，但隨都市發展農田變住宅...

寵物也要普度 新北法會溫馨

寵物對不少人來說已是家人存在，新北市動保處24日在板橋動物之家舉行「中元山海動物聯合祈福法會」，不少飼主帶著往生毛寶貝生...

「不酒駕，我行」北北桃交通局參與遊行 宣傳酒駕零容忍

北市府統計，截至今年6月底，共發生125起酒駕事故、造成1死119人勝商。為加強宣導、杜絕酒駕，北市交通局、新北交通局與...

北市要成為創新團隊的貴人 蔣萬安宣布新政策

台北市長蔣萬安上午宣布新創新政策，推出2項研發補助，分別是「創新加速」最高補助300萬元，「主題式研發」定額補助200萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦