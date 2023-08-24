板橋長江路施工展延2月「塞爆」 居民怨：經過像惡夢

新北市板橋長江路周邊人行道施工已達快1年，兩側施工加上停放汽機車讓道路更狹窄。有民眾反映，長江路車流量已很多，重畫區發展起來後更塞，如今只要經過長江路就是一場「惡夢」。板橋公所表示，工期展延2個月，至今施工已11個月，但預計今年10月會完工。

張姓住戶表示，長江路施工工期很久，原道路本來就狹窄，增加人行面積很好，但有另增加許多凹處，現在有停放汽機車，反而讓道路更狹窄，再加上江北重畫區陸續完工後，車流變多。另一名常經過長江路的林姓機車族表示，施工中的長江路對汽機車，甚至是行人很不友善，有些路段更是需要單線雙向通行，每天經過都是惡夢。

板橋區公所表示，本次長江路二、三段人行環境改善，總長約1.3公里，原有人行道遭電桿、電箱、路燈、號誌等設施阻隔，配合本次雙側人行環境改善，留設1.5公尺暢通人行道，在人行道與車道間增設設施帶，遷移既有設施，並留設臨停車彎，供不同停車需求使用，另外透過適度縮減車道寬度，有利於降低車速，提升行車安全。