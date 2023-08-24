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凱道、府前廣場周末舉辦「台日水果夏祭」 北市警公布交通管制圖
日本台灣交流協會、行政院農業部會同中華文化總會，將在8月26日、8月27日於凱達格蘭大道及府前南、北廣場舉辦「台日水果夏祭」活動，轄區中正警第一分局為了維護交通秩序安全，會進行交通疏導管制，今天公布交管動線，也提到公車會改道行駛，提醒用路人多加注意。
中正警第一分局指出，活動在8月26日下午2點至晚上9點、8月27日下午2點至晚上6點舉辦，期間實施車輛管制區域及時段（如圖示），管制分三階段。
（一）第一階段：
112年8月24日(周四)22時起至8月28日(周一)6時止管制如下：
1、凱達格蘭大道(重慶南路至懷寧街)東、西雙向。
2、懷寧街(寶慶路至凱達格蘭大道)管制北往南。
（二）第二階段：
112年8月26日(周六)12時至22時擴大管制如下：
1、凱達格蘭大道(重慶南路至公園路)東、西雙向。
2、懷寧街(寶慶路至貴陽街)南、北雙向。
（三）第三階段：
112年8月26日(周六) 17時起視狀況彈性擴大管制如下：
1、重慶南路(寶慶路至貴陽街)南、北雙向。
2、重慶南路(衡陽路至寶慶路)管制北往南。
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