快訊

午後對流旺 從北到南13縣市大雨特報

反制日本核汙水排海 大陸宣布全面暫停日本水產品進口

「為什麼推我？」賴品妤病友身分出席衛教記者會 媒體狂追推擠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凱道、府前廣場周末舉辦「台日水果夏祭」 北市警公布交通管制圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
8月26日、8月27日凱達格蘭大道及府前南、北廣場將舉辦「台日水果夏祭」活動，轄區中正警第一分局公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝
8月26日、8月27日凱達格蘭大道及府前南、北廣場將舉辦「台日水果夏祭」活動，轄區中正警第一分局公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝

日本台灣交流協會、行政院農業部會同中華文化總會，將在8月26日、8月27日於凱達格蘭大道及府前南、北廣場舉辦「台日水果夏祭」活動，轄區中正警第一分局為了維護交通秩序安全，會進行交通疏導管制，今天公布交管動線，也提到公車會改道行駛，提醒用路人多加注意。

中正警第一分局指出，活動在8月26日下午2點至晚上9點、8月27日下午2點至晚上6點舉辦，期間實施車輛管制區域及時段（如圖示），管制分三階段。

 （一）第一階段：

112年8月24日(周四)22時起至8月28日(周一)6時止管制如下：

1、凱達格蘭大道(重慶南路至懷寧街)東、西雙向。

2、懷寧街(寶慶路至凱達格蘭大道)管制北往南。 

（二）第二階段：

112年8月26日(周六)12時至22時擴大管制如下：

1、凱達格蘭大道(重慶南路至公園路)東、西雙向。

2、懷寧街(寶慶路至貴陽街)南、北雙向。

（三）第三階段： 

112年8月26日(周六) 17時起視狀況彈性擴大管制如下：

1、重慶南路(寶慶路至貴陽街)南、北雙向。

2、重慶南路(衡陽路至寶慶路)管制北往南。

日本台灣交流協會 農業部 行政院

延伸閱讀

北市某獸醫院陷醫療糾紛 飼主控愛貓輸血不到6小時死亡

北市要成為創新團隊的貴人 蔣萬安宣布新政策

北市天文望遠鏡開放 把握在土星環「消失」前欣賞

「史波奇」倒閉前推優惠吸金500萬 北市收50件申訴

相關新聞

文湖線感應雷擊停駛 改採雙電源

北市前天下午雷雨狂炸，北捷文湖線受雷擊影響，停駛約41分鐘。台北捷運公司昨表示，經檢查發現，是木柵機廠控制台受感應雷擊，...

凱道、府前廣場周末舉辦「台日水果夏祭」 北市警公布交通管制圖

日本台灣交流協會、行政院農業部會同中華文化總會，將在8月26日、8月27日於凱達格蘭大道及府前南、北廣場舉辦「台日水果夏...

土城嫌惡變電所終於拆了 進化成綠帶廊道今啟用

新北市土城金城路三段旁的土城變電所占地4.8公頃，1969年啟用後服務土城、三峽、板橋、中和等地，但隨都市發展農田變住宅...

寵物也要普度 新北法會溫馨

寵物對不少人來說已是家人存在，新北市動保處24日在板橋動物之家舉行「中元山海動物聯合祈福法會」，不少飼主帶著往生毛寶貝生...

「不酒駕，我行」北北桃交通局參與遊行 宣傳酒駕零容忍

北市府統計，截至今年6月底，共發生125起酒駕事故、造成1死119人勝商。為加強宣導、杜絕酒駕，北市交通局、新北交通局與...

北市要成為創新團隊的貴人 蔣萬安宣布新政策

台北市長蔣萬安上午宣布新創新政策，推出2項研發補助，分別是「創新加速」最高補助300萬元，「主題式研發」定額補助200萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦