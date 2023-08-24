土城嫌惡變電所終於拆了 進化成綠帶廊道今啟用
新北市土城金城路三段旁的土城變電所占地4.8公頃，1969年啟用後服務土城、三峽、板橋、中和等地，但隨都市發展農田變住宅，民眾擔憂受電磁波影響，台電因此改為室內變電所及纜線地下化於2017年完工。周邊則改建為綠帶廊道供民眾休憩使用，今立委吳琪銘拆下工地圍籬啟用廊道。
吳琪銘在2017年促成台電變電所屋內化工程，今天則啟用原變電所土地一側變更為綠色通廊，未來部分土地將變更為公園、商場及捷運出入口。為了進一步實現目標，吳琪銘表示這計劃目標是實現城市與自然和諧共存，不再只是被水泥所包圍，而是擁有了一條可以散步、運動、放鬆心情的綠化走廊。
當地民眾認為，過往每次經過變電所，看到一大片的高壓電塔，不僅破壞城市景觀，周邊民眾更擔心高壓電力帶來的電磁波影響，恐怕有礙身心健康，變電地下化可有效抵擋電磁波侵入生活，地方景觀也大為提升。吳琪銘認為推動城市綠化走廊不僅可改善市民生活品質，還有助於塑造城市形象，吸引更多投資和人才。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言