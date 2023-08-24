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土城嫌惡變電所終於拆了 進化成綠帶廊道今啟用

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
隨都市發展農田變住宅，民眾擔憂受電磁波影響，台電因此將土城變電所改為室內變電所(圖左)及纜線地下化於2017年完工。記者李定宇／攝影
隨都市發展農田變住宅，民眾擔憂受電磁波影響，台電因此將土城變電所改為室內變電所(圖左)及纜線地下化於2017年完工。記者李定宇／攝影

新北市土城金城路三段旁的土城變電所占地4.8公頃，1969年啟用後服務土城、三峽、板橋、中和等地，但隨都市發展農田變住宅，民眾擔憂受電磁波影響，台電因此改為室內變電所及纜線地下化於2017年完工。周邊則改建為綠帶廊道供民眾休憩使用，今立委吳琪銘拆下工地圍籬啟用廊道。

吳琪銘在2017年促成台電變電所屋內化工程，今天則啟用原變電所土地一側變更為綠色通廊，未來部分土地將變更為公園、商場及捷運出入口。為了進一步實現目標，吳琪銘表示這計劃目標是實現城市與自然和諧共存，不再只是被水泥所包圍，而是擁有了一條可以散步、運動、放鬆心情的綠化走廊。

當地民眾認為，過往每次經過變電所，看到一大片的高壓電塔，不僅破壞城市景觀，周邊民眾更擔心高壓電力帶來的電磁波影響，恐怕有礙身心健康，變電地下化可有效抵擋電磁波侵入生活，地方景觀也大為提升。吳琪銘認為推動城市綠化走廊不僅可改善市民生活品質，還有助於塑造城市形象，吸引更多投資和人才。

土城變電所台電改為室內變電所及纜線地下化於2017年完工。周邊則改建為綠帶廊道供民眾休憩使用。記者李定宇／攝影
土城變電所台電改為室內變電所及纜線地下化於2017年完工。周邊則改建為綠帶廊道供民眾休憩使用。記者李定宇／攝影
土城變電所變身綠色通廊，立委吳琪銘(左二)今拆圍籬啟用廊道。記者李定宇／攝影
土城變電所變身綠色通廊，立委吳琪銘(左二)今拆圍籬啟用廊道。記者李定宇／攝影

吳琪銘 台電

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