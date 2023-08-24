土城嫌惡變電所終於拆了 進化成綠帶廊道今啟用

新北市土城金城路三段旁的土城變電所占地4.8公頃，1969年啟用後服務土城、三峽、板橋、中和等地，但隨都市發展農田變住宅，民眾擔憂受電磁波影響，台電因此改為室內變電所及纜線地下化於2017年完工。周邊則改建為綠帶廊道供民眾休憩使用，今立委吳琪銘拆下工地圍籬啟用廊道。

吳琪銘在2017年促成台電變電所屋內化工程，今天則啟用原變電所土地一側變更為綠色通廊，未來部分土地將變更為公園、商場及捷運出入口。為了進一步實現目標，吳琪銘表示這計劃目標是實現城市與自然和諧共存，不再只是被水泥所包圍，而是擁有了一條可以散步、運動、放鬆心情的綠化走廊。