快訊

建國啤酒廠讓地北科大 台酒從力抗到放手背後關鍵轉折

排隊變長、等餐變久…日本服務業正在「無聲縮水」

郭台銘玩真的？傳白營大咖幕僚入團 連署準備金抵中南部

寵物也要普度 新北法會溫馨

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市「中元山海動物聯合祈福法會」，有飼主帶著往生毛寶貝的照片與最愛的飼料參加，希望毛寶貝離苦得樂。記者葉德正／攝影
新北市「中元山海動物聯合祈福法會」，有飼主帶著往生毛寶貝的照片與最愛的飼料參加，希望毛寶貝離苦得樂。記者葉德正／攝影

寵物對不少人來說已是家人存在，新北市動保處24日在板橋動物之家舉行「中元山海動物聯合祈福法會」，不少飼主帶著往生毛寶貝生前最愛的食物到場祈福為毛寶貝超度，場面溫馨。新北市農業局副局長諶錫輝表示，盼透過祈福法會，將愛護動物的觀念散播出去，創造新北成為動物友善幸福城市。

今祈福法會規畫四種動物分區，並裝飾不同的飼養環境，提醒飼主不同動物各自最舒適的生長環境，並為所有往生、在世的動物們祈福，法會在佛光山副住持有果法師的帶領，眾人為往生動物舉行超度儀式，以慰藉往生動物靈魂，來世再投生善處。

民眾陳小姐請假帶著愛犬參加法會，希望可為以前飼養往生的愛寵「球球」、「多多」超度，並祈求現在飼養的「AKA醬」未來能陪伴長長久久；蘇先生也帶著自己的寵物狗阿肥到場祈福，希望毛寶貝可以平安健康。

新北市動保處表示，新北市幅員廣闊，有山有海，救援的動物包羅萬象，加上現代特殊寵物愈來愈多，本次祈福範圍也納入所有動物，市府也制定特殊寵物飼養指引，讓飼主有基本認識，讓每隻特殊寵物都能得到妥善照顧。

諶錫輝表示，這次若沒辦法參加的民眾也不必灰心，動保處在9月3日另與中華道教太一宗司合作辦理「愛護寵物、永不棄養」寵物平安祈福點燈線上法會，歡迎民眾線上報名參加。

有果法師表示，佛教強調眾生平等，動物亦有靈性，藉由經文指引動物離苦得樂是難得的善行。很少有為動物聯合祈福的法會，感謝這幾年間新北市政府努力帶動下的成果，打造一個慈悲善良的社會環境。

蘇先生帶著自己的寵物「阿肥」參加祈福法會，希望毛寶貝平安健康。記者葉德正／攝影
蘇先生帶著自己的寵物「阿肥」參加祈福法會，希望毛寶貝平安健康。記者葉德正／攝影
新北市「中元山海動物聯合祈福法會」，有飼主帶著往生毛寶貝的照片與最愛的飼料參加，希望毛寶貝離苦得樂。記者葉德正／攝影
新北市「中元山海動物聯合祈福法會」，有飼主帶著往生毛寶貝的照片與最愛的飼料參加，希望毛寶貝離苦得樂。記者葉德正／攝影

寵物 法會

延伸閱讀

搶救泰山區超低汙水接管率 新北要拚4年衝至8成

佛光山金光明寺普度動物亡靈 包山包海連飛的都來度

「史波奇」突倒閉引民怨 新北雙和店早在3月就關門

新北教育大未來 侯友宜推大數據數位轉型

相關新聞

文湖線感應雷擊停駛 改採雙電源

北市前天下午雷雨狂炸，北捷文湖線受雷擊影響，停駛約41分鐘。台北捷運公司昨表示，經檢查發現，是木柵機廠控制台受感應雷擊，...

北市要成為創新團隊的貴人 蔣萬安宣布新政策

台北市長蔣萬安上午宣布新創新政策，推出2項研發補助，分別是「創新加速」最高補助300萬元，「主題式研發」定額補助200萬...

職涯講座近百場出席率不到5成 新北青年局：加強宣導

新北市青年局去年舉行200場青年職涯講座課程，但有99場學員出席率不到50％，新北市議員廖宜琨更發現，去年底在淡水的某場...

搶救泰山區超低汙水接管率 新北要拚4年衝至8成

泰山區的汙水接管率幾乎是新北都會區中最低的，僅12.4%，在地居民都盼望能盡早加速辦理。新北水利局表示，該區下水道系統第...

侯友宜頒獎宗教團體 三峽廣行宮受獎是正妹台語歌手

新北市府今辦「2023新北市績優宗教團體表揚大會」，市長侯友宜頒獎表揚105家績優宗教團體，包括公益慈善、社會教化及個人...

獨／豪大雨沖下超大巨石 民憂家毀人亡 汐止住戶求市府相救

近期午後台灣各地經常出現超大豪雨，山區部分尤其雨勢驚人。新北市汐止區瑞松街上的瑞士山莊海拔約兩百公尺位居山區，日前就發生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦