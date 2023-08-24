寵物也要普度 新北法會溫馨

寵物對不少人來說已是家人存在，新北市動保處24日在板橋動物之家舉行「中元山海動物聯合祈福法會」，不少飼主帶著往生毛寶貝生前最愛的食物到場祈福為毛寶貝超度，場面溫馨。新北市農業局副局長諶錫輝表示，盼透過祈福法會，將愛護動物的觀念散播出去，創造新北成為動物友善幸福城市。

今祈福法會規畫四種動物分區，並裝飾不同的飼養環境，提醒飼主不同動物各自最舒適的生長環境，並為所有往生、在世的動物們祈福，法會在佛光山副住持有果法師的帶領，眾人為往生動物舉行超度儀式，以慰藉往生動物靈魂，來世再投生善處。

民眾陳小姐請假帶著愛犬參加法會，希望可為以前飼養往生的愛寵「球球」、「多多」超度，並祈求現在飼養的「AKA醬」未來能陪伴長長久久；蘇先生也帶著自己的寵物狗阿肥到場祈福，希望毛寶貝可以平安健康。

新北市動保處表示，新北市幅員廣闊，有山有海，救援的動物包羅萬象，加上現代特殊寵物愈來愈多，本次祈福範圍也納入所有動物，市府也制定特殊寵物飼養指引，讓飼主有基本認識，讓每隻特殊寵物都能得到妥善照顧。

諶錫輝表示，這次若沒辦法參加的民眾也不必灰心，動保處在9月3日另與中華道教太一宗司合作辦理「愛護寵物、永不棄養」寵物平安祈福點燈線上法會，歡迎民眾線上報名參加。