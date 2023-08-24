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「不酒駕，我行」北北桃交通局參與遊行 宣傳酒駕零容忍

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市、新北市與桃園市交通局及民間團體、業者等率領逾500人參加「不酒駕，我行」活動。記者鍾維軒／攝影
台北市、新北市與桃園市交通局及民間團體、業者等率領逾500人參加「不酒駕，我行」活動。記者鍾維軒／攝影

北市府統計，截至今年6月底，共發生125起酒駕事故、造成1死119人勝商。為加強宣導、杜絕酒駕，北市交通局、新北交通局與桃市交通局及民間團體共同舉辦「不酒駕，我行」行動，各縣市交通局長、副局長與共享運具、大眾運輸、YouBike及酒類業者逾500人繞行北市府至香堤廣場，盼「零酒駕」觀念深植人心。

根據交通部統計，酒駕死傷件數，從2019年的9122件，減少至2022年7849件，降低約14%，台北市截至今年6月底，也發生125起酒駕事故。北北桃交通局今參與台灣酒與社會責任促進會一年一度的「不酒駕，我行」宣誓日活動，今年還超過25萬人響應連署。

北市交通局長謝銘鴻致詞時表示，交通一直是市府重點政策，所以提早規劃、制訂位來防治為首要工作，像是與交通大隊針對7、8月暑假年輕人騎機車活動增加，或清晨時段長輩運動等，加強防範事故發生。也和專家學者研議將過寬的車道「瘦身」，檢緩行車速度，拓寬人行道，降低事故率。

謝銘鴻指出，北市府針對酒駕防制，持續加強執法取締，自去年5月起就開始公布酒駕累犯者資訊，藉以嚇阻潛在酒駕行為；同時透過強化社會安全網計畫，致力於輔導和治療酒駕累犯者；交通局2012年起與計程車業者合作，推動酒後代駕服務，今年1至6月平均每月服務件數約有1萬6000件。

交通局說，交通安全是台北市一直以來非常重視的部分，酒駕不僅造成當事者家庭破碎，更需要付出大量的社會成本，酒駕防制不能單靠政府部門，更需仰賴全社會的共同參與。目前「不酒駕，我行」已成全民運動，推廣對象從四輪到二輪、電動車道共享但車，只要行車上路，都應遵守「酒駕零容忍」。

台北市、新北市與桃園市交通局及民間團體、業者等率領逾500人參加「不酒駕，我行」活動。記者鍾維軒／攝影
台北市、新北市與桃園市交通局及民間團體、業者等率領逾500人參加「不酒駕，我行」活動。記者鍾維軒／攝影

酒駕 北市

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