北市要成為創新團隊的貴人 蔣萬安宣布新政策

台北市長蔣萬安上午宣布新創新政策，推出2項研發補助，分別是「創新加速」最高補助300萬元，「主題式研發」定額補助200萬元，9月1日起徵件。蔣萬安表示，草創初期投入資金，對外人來看，好像一個傻瓜，但事實上，反而必須要在新創團隊最困難的時候伸出援手，北市府不是傻瓜，希望成為團隊的貴人。

北市產發局指出，這是在北市產業發展獎勵補助計畫「研發補助」下，新增創新加速與主題式研發補助類別，支持新創團隊加速驗證商業模式並拓展市場，同時將研發資源導向施政重點，協助台北市企業建構競爭優勢與推動產業升級。

其中，創新加速補助類別，支持1年以上、8年以下的本市新創事業的商業模式進行市場驗證，補助新創的研發或創新服務，增加企業營收能力，每案最高補助300萬元，徵件時間自112年9月1日起、採隨到隨審。

另新增「主題式研發」補助類別，依據市府政策推動目標及產業發展趨勢公告徵件主題，今年度將於9月1日至9月30日徵件，主題為「綠色創新」，鼓勵台北市創業家針對提升城市運作效率、降低能源消耗、促進循環及永續與其他前瞻綠色創新技術與服務等面向，提出綠色創新服務、技術或設計等研發提案，預計評選出15案，每案定額補助200萬元。

蔣萬安指出，這次特別推出新的政策，是過去台北市的產業發展獎勵補助計畫中，特別把範圍更加擴大，新增了兩項，希望透過新的政策，能夠帶領新創團隊逐步成長、規模化，拓展海外市場與國際接軌，給予資金上實質的幫助。

蔣萬安說，北市不只是有全台最大的創新基地，還有數位內容創新中心的BOT案正在進行，預計未來可以吸引140多家的新創團隊，帶進至少13億投資金額。