快訊

建國啤酒廠讓地北科大 台酒從力抗到放手背後關鍵轉折

排隊變長、等餐變久…日本服務業正在「無聲縮水」

郭台銘玩真的？傳白營大咖幕僚入團 連署準備金抵中南部

職涯講座近百場出席率不到5成 新北青年局：加強宣導

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
青年局長邱兆梅表示，為加強課程出席率，未來研擬繳交保證金等措施。記者葉德正／攝影
青年局長邱兆梅表示，為加強課程出席率，未來研擬繳交保證金等措施。記者葉德正／攝影

新北市青年局去年舉行200場青年職涯講座課程，但有99場學員出席率不到50％，新北市議員廖宜琨更發現，去年底在淡水的某場講座，一天連辦3場，每場都19人報名、14人缺席、實到人數5人，懷疑這3場講座的5名學員都是同批人。新北市青年局長邱兆梅表示，每一場講座規模不同，去年課程服務人次4600多人次，為加強出席率，未來將加強宣導，並研擬繳交保證金等措施。

廖宜琨在議會質詢時指出，根據審計處的報告，新北市青年局花了400餘萬元，委外辦理的青年職涯計畫講座，但出席率卻奇差。

廖宜琨說，去年11月18日在淡水舉行的三場課程「從郵購到網購」、「大網購時代來臨」、「疫後電商經營學」，報名人數19人、14人缺席，實到人數5人，懷疑這5人根本是同一批，青年局用「人次」計算可以算為15人次。

邱兆梅答詢時表示，去年出席率確實不好，但設定的主題都有根據青年需求設計，今年有研擬要求報名需繳交保證金，另外還有加強行銷宣導等，提高出席率。

廖宜琨也說，這些課程是否真的對青年有幫助也令人存疑，他認為可參考熱門行業提供課程，另外還有後續追蹤，與媒合就業，青年局應做到位。

不過邱兆梅指出，青年局除培力還有企業參訪等方式協助，課程除了技能，有些則是內部管理等，她強調，職涯輔導非常專業，她認為與行業種無關。

青年局表示，青年局去年成立以來，提供名人職涯分享、數位能力、職場溝通、科技新知及手作 DIY 等等課程，獲得與課同學良好課後回饋。

青年局研判，因課程均為免費報名，導致部分課程出席率偏低，今年起已透過改良宣傳時程及管道改善，使免費課程到課率提升至 65%。未來青年局也將透過不同管道，獲取青年朋友需求，開設適當課程，並加強行銷宣導，提供青年多元進修管道內容；另青職基地設有職涯諮詢、面試模擬及履歷健檢服務，也歡迎有需要的青年市民多加利用。

新北市議員廖宜琨（右）質疑青年局的講座效益。記者葉德正／攝影
新北市議員廖宜琨（右）質疑青年局的講座效益。記者葉德正／攝影

青年 職涯

延伸閱讀

「史波奇」突倒閉引民怨 新北雙和店早在3月就關門

新北教育大未來 侯友宜推大數據數位轉型

五股行人地獄「酒駕」致命危 王國材：新北近期較嚴重

新北警局罰鍰超收4億 藍綠議員不滿擱置決算審查

相關新聞

文湖線感應雷擊停駛 改採雙電源

北市前天下午雷雨狂炸，北捷文湖線受雷擊影響，停駛約41分鐘。台北捷運公司昨表示，經檢查發現，是木柵機廠控制台受感應雷擊，...

60年繁瑣紙本校務評鑑OUT 侯友宜：大數據系統行政減量

校務評鑑是各校4年一度的大事，為準備評鑑的報表，往往需要至少一、兩周製作檔案，加重行政工作，卻無法數據分析評鑑結果。新北...

北市要成為創新團隊的貴人 蔣萬安宣布新政策

台北市長蔣萬安上午宣布新創新政策，推出2項研發補助，分別是「創新加速」最高補助300萬元，「主題式研發」定額補助200萬...

職涯講座近百場出席率不到5成 新北青年局：加強宣導

新北市青年局去年舉行200場青年職涯講座課程，但有99場學員出席率不到50％，新北市議員廖宜琨更發現，去年底在淡水的某場...

搶救泰山區超低汙水接管率 新北要拚4年衝至8成

泰山區的汙水接管率幾乎是新北都會區中最低的，僅12.4%，在地居民都盼望能盡早加速辦理。新北水利局表示，該區下水道系統第...

侯友宜頒獎宗教團體 三峽廣行宮受獎是正妹台語歌手

新北市府今辦「2023新北市績優宗教團體表揚大會」，市長侯友宜頒獎表揚105家績優宗教團體，包括公益慈善、社會教化及個人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦