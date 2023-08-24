職涯講座近百場出席率不到5成 新北青年局：加強宣導

新北市青年局去年舉行200場青年職涯講座課程，但有99場學員出席率不到50％，新北市議員廖宜琨更發現，去年底在淡水的某場講座，一天連辦3場，每場都19人報名、14人缺席、實到人數5人，懷疑這3場講座的5名學員都是同批人。新北市青年局長邱兆梅表示，每一場講座規模不同，去年課程服務人次4600多人次，為加強出席率，未來將加強宣導，並研擬繳交保證金等措施。

廖宜琨在議會質詢時指出，根據審計處的報告，新北市青年局花了400餘萬元，委外辦理的青年職涯計畫講座，但出席率卻奇差。

廖宜琨說，去年11月18日在淡水舉行的三場課程「從郵購到網購」、「大網購時代來臨」、「疫後電商經營學」，報名人數19人、14人缺席，實到人數5人，懷疑這5人根本是同一批，青年局用「人次」計算可以算為15人次。

邱兆梅答詢時表示，去年出席率確實不好，但設定的主題都有根據青年需求設計，今年有研擬要求報名需繳交保證金，另外還有加強行銷宣導等，提高出席率。

廖宜琨也說，這些課程是否真的對青年有幫助也令人存疑，他認為可參考熱門行業提供課程，另外還有後續追蹤，與媒合就業，青年局應做到位。

不過邱兆梅指出，青年局除培力還有企業參訪等方式協助，課程除了技能，有些則是內部管理等，她強調，職涯輔導非常專業，她認為與行業種無關。

青年局表示，青年局去年成立以來，提供名人職涯分享、數位能力、職場溝通、科技新知及手作 DIY 等等課程，獲得與課同學良好課後回饋。