獨／豪大雨沖下超大巨石 民憂家毀人亡 汐止住戶求市府相救

近期午後台灣各地經常出現超大豪雨，山區部分尤其雨勢驚人。新北市汐止區瑞松街上的瑞士山莊海拔約兩百公尺位居山區，日前就發生巨石崩落路面嚇壞當地民眾，目測巨石至少一公噸重，若砸中住家後果不堪設想，社區主委表示由於社區為40年老建物，許多排水設施已經無法修復，社區無力整修，懇請新北市府能出手相救。新北市工務局則表示若社區有需求可來文辦理會勘。

新北市汐止區瑞士山莊住戶約200戶、800人左右，當地為40年老社區也是私人土地，早期山莊前設有匝道管制，近年則因社區內道路劃定為既成道路，汐止區公所養護範圍至瑞松街195巷以上，而197、199巷則因產權及私人土地未列為既成道路，由社區自行養護。

但40年老建物早期排水設施建置不良，每當下大雨水溝已無法排水，水淹道路成汪洋一片，近日汐止山區時雨量達80毫米以上，日前更因排水不順造成邊坡鬆動，導致山坡一塊巨石掉落199巷道路，居民擔憂未來若再有豪大雨，巨石若滾入民宅恐怕家毀人亡。居民表示多少水進來就須有多少水出去，排水系統堵塞、水出不去最終恐怕演變成土石流災難。

記者前往實地查看，早期設計的排水溝早已被土石及枯木等覆蓋，長草後已分不出草皮與水溝的界線。排水系統管道內也被碎石堵塞，早已失去排水的功能性。社區主委無奈表示，社區能力有限，已無法自行改善巷道內的排水問題，希望新北市府能出手相救，讓居民免於洪水災害隱憂。

新北市工務局對此表示，由於該處為私人土地，經查社區應依水土保持法由土地所有權人或使用人善盡水土保持義務責任自行維護清理。如社區希望公部門協助清理維護，社區管委會可依新北市封閉型社區私設通路路面維護改善原則洽區公所辦理。