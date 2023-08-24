文湖線感應雷擊停駛 改採雙電源

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
捷運文湖線前天下午因木柵機廠電源感應到雷擊，保護性斷電，全線暫停營運約41分鐘。本報資料照片
捷運文湖線前天下午因木柵機廠電源感應到雷擊，保護性斷電，全線暫停營運約41分鐘。本報資料照片

北市前天下午雷雨狂炸，北捷文湖線受雷擊影響，停駛約41分鐘。台北捷運公司昨表示，經檢查發現，是木柵機廠控制台受感應雷擊，保護性斷電致全線緊急停車功能啟動，列車停止運轉，已立刻改善，將全線停車鈕控制迴路改採雙電源設計，避免再度因雷擊停止運行。

北捷副總經理洪育銘說，2016年曾發生過類似情況，因連續3次停駛導致設備遭破壞，導致暫停營運。前天大雷雨造成文湖線停駛，主因是木柵機廠電源感應到雷擊，保護性斷電，造成全線緊急停車控制廻路緊急停車功能啟動，使列車停止運轉，事發當下，有6輛列車停在站間，立即派站務人員下軌道，將捷運手動控制進站，讓旅客下車。

洪育銘表示，內湖機廠、南港機廠全線緊急停車控制廻路設備，分別控制往動物園、南港展覽館軌道，前天落雷其實沒有直接擊中設備，而是因電源受影響，加上設計關係，造成全線停駛。

事件發生後，北捷也立即修復斷路器，讓設備正常運轉，並將全線緊急停車控制按鈕從單電源設計改成雙電源，如果其中一個遭到雷擊，還有一個電源能使用。

外界擔心近日大雷雨不斷，所有高架路段是否會受影響，洪育銘表示，高運量路線如淡水線、板南線並非由行控中心下達全線停車功能，是各站獨自運作，不會有類似問題發生。

北捷

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